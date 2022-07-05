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納稅人有更多選項來電子更正及修改稅表

紐約訊

美國國稅局今天宣布，現在可以通過電子方式修改更多表格。這包括對表格1040-NR（美國非稅法定義居民所得稅報稅表）、表格1040-SS（美國自僱稅申報表，包括波多黎各真正居民的附加子女減稅優惠）以及表格1040-PR（自僱稅申報表——波多黎各）進行修改。

此外，系統還為表格1040/1040-SR、1040-NR和1040-SS/1040-PR添加了一個新的電子復選框，以表明正在電子提交取代性稅表。取代性稅表是指在原始稅表之後、在截止日之前（包括延期）提交的稅表。如果納稅人報稅身份發生變化或將添加在另一份稅表中，也可以通過電子方式來修改稅表。

2019、2020和2021納稅年度的1040和1040-SR表格，以及2021納稅年度的修改表格1040-NR、更正表格1040-SS和表格1040-PR，仍然可以進行電子修改。

一般來說，納稅人仍然有提交1040-X表格的紙質版本的選項，應遵循準備和提交紙質表格的說明。

國稅局繼續關注這一重要領域，並計劃在未來進行更多改進，國稅局網站：IRS.GOV。

稅表 國稅局 報稅

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