FOTILE方太廚電獨立日大促「年中黑五價」

方太「獨立日大促」於07/01/22重磅來襲，本次活動全場廚電直降優惠， 超長增值延保，更有免費廚房好禮。

方太「獨立日大促」於07/01/22重磅來襲！本次活動全場廚電直降優惠，超長增值延保，更有免費廚房好禮。油煙機、灶具、水槽洗碗機、蒸烤箱、灶烤一體機，還有多款產品，盡享「年中黑五價」。側吸、靈風系列油煙機，低至$799；暢銷側吸油煙機揮手開關款，黑白兩色直降$150；蒸烤烘炸一體機，首次直降$50；無煙洞用戶，購買靈風油煙機可免費獲得內迴圈配件（價值$115），可諮詢門店或官網，領取使用折扣碼 FREE888。活動期間購買方太油煙機，即可獲得價值$179.99的三年有限延保，總計長達8年（用戶需在2022年8月15日前成功註冊質保），套系購買還可領取多重贈品。本次活動將持續至07/31/22，更多購買、運輸、安裝等問題，歡迎關注方太微信 客服公眾號：fotileus。

方太集團簡稱「方太」，是成立於1996年的中國高端廚房電器製造商。在過去26年時間裡，方太暢銷30余國，為超過3000萬的家庭改善廚房環境、打造健康廚房生活。2016年，方太正式進軍美國，在新澤西州 帕西帕尼成立總部，在洛杉磯 和休斯頓設有分公司。作為國家廚房和浴室協會(NKBA)以及家庭通風研究所(HVI)的成員，方太憑藉領先的技術和卓越的產品效果，贏得了廣大美國用戶的口碑和信賴。

方太在全美主要城市擁有近300家經銷商，「中國製造」的方太也逐漸被CNN、HGTV、Good Housekeeping、Forbes等權威媒體關注和認可。作為廚電領域的領導者，方太擁有來自世界各地頂尖的研發和設計力量、高端廚房生產設備、國際工業製造先進技術等。作為世界上最具創新能力的廚房電器公司之一，方太在德國、日本和中國設有研發中心，並且每年將不少於銷售收入的5%投入次年研發，以創造出能真正改善生活品質的優質產品，致力於為用戶帶來更健康的廚房生活。截至今日，方太共獲得7900余項授權專利，其中包括超2000項發明專利，斬獲了70余項國際設計大獎，是行業當之無愧的佼佼者。

方太深耕美國市場7年，專為美國廚房研發了適合華人烹飪的五大產品線，包括大吸力不跑煙的油煙機、創新水槽洗碗機、多功能灶烤一體機以及四合一蒸烤烘炸一體機等。懂美國廚房，更懂中式烹飪，方太贏得了廣大用戶的喜愛和推薦。方太出品的側吸油煙機系列暢銷7年，被Forbes雜誌評為年度十大油煙機，其獨特的側吸結構能覆蓋5眼爐頭的面積，直吸直排不跑煙；靈風油煙機UQ系列採用極簡的設計、創新的環吸科技以及靜吸強排，足以體現出方太心繫每一位用戶的健康。

方太廚電專為北美廚房中式烹飪設計，有油煙機、灶具、洗碗機、蒸烤箱、灶烤一體機等，歡迎進店體驗。查找附近經銷商，請瀏覽：us.fotileglobal.com/pages/find-a-dealer；也可電話諮詢：1-888-315-0366，瞭解更多詳情。