「中華風韻」呈現「東西之間」交響音樂會第二季7月20日林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳

華裔指揮名家張弦攜新澤西交響樂團，特邀小提琴家周穎、鋼琴家郭紫堯、男高音郁永釗、女高音埃絲特·莫琳·凱莉，同台奏響中西方名曲佳作。

由中國對外文化集團有限公司打造的文化品牌「中華風韻」，繼去年在紐約林肯中心憑藉兩場全新製作的精品音樂會大獲成功後，今年7月20日，「東西之間」交響音樂會第二季，將以超強陣容和中西方名曲佳作，亮相林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)的舞臺。著名華裔指揮家張弦與她帶領多年的新澤西交響樂 團首次受邀參演，其他藝術家包括2018年上海以撒·斯特恩國際小提琴比賽冠軍周穎(Nancy Zhou)、蕭邦鋼琴比賽獲獎者郭紫堯(Chelsea Guo)、男高音郁永釗和女高音埃絲特·莫琳·凱莉(Esther Maureen Kelly)。音樂會節目不僅有經典的西方作曲家科普蘭、威爾第的傑作，更將著重呈現陳其鋼、趙季平、王世光等中國作曲家的代表性和開創性作品。

音樂會將以《中華風韻組曲》開場，兩首樂曲分別選自郭思達創作的舞劇《朱䴉》配樂，以及張渠創作的舞劇《孔子》配樂。新澤西交響樂團將在其音樂總監張弦的指揮下，與古箏、琵琶、笛簫等中國民族樂器演奏者合作完成。西方交響樂和中國民樂相得益彰，讓觀眾在濃郁的東方意境中重溫兩部經典舞劇的風采。

在世界舞臺冉冉升起的兩位獨奏新星鋼琴家郭紫堯和小提琴家周穎，將分別演繹陳其鋼的鋼琴協奏曲《二黃》和趙季平的《第一小提琴協奏曲》。這兩部作品皆把中國傳統聲音融合進西方交響樂團和西方獨奏樂器中，帶來現代東西之聲的獨特體驗。鋼琴協奏曲《二黃》的創作動機源自京劇中二黃的過門，作曲家巧妙地將中國音樂語言與西方作曲技法相互嫁接、貫通，作品以一種言笑自若、返璞歸真的狀態，表達了作曲家對兒時記憶的種種情愫。趙季平創作的《第一小提琴協奏曲》娓娓講述作曲家深沉的內心情愫，全曲如散文詩一般沁人心脾，樸實、柔美、剛毅而充滿理想，表現了作曲家的大愛情懷。

美國作曲家科普蘭的《阿巴拉契亞之春》(Appalachian Spring)原本也是為舞蹈而作，與開篇的《中華風韻組曲》相對應。音樂會最後也將通過兩首歌曲呼應「東西之間」的主題，美國女高音埃絲特·莫琳·凱利和中國男高音郁永釗，將與新澤西交響樂團共同演繹王世光廣為傳唱的《長江之歌》和威爾第耳熟能詳的《飲酒歌》，為音樂會畫上完美的句號。

「中華風韻」是中國對外文化集團有限公司，從2009年開始著力打造的對外文化交流品牌，先後將優秀民族舞劇《一把酸棗》、《絲路花雨》、《牡丹亭》、《清明上河圖》、《十裡紅妝》、《沙灣往事》、《孔子》、《朱䴉》等推上甘迺迪中心、林肯中心等世界級藝術殿堂的舞臺。除美國外，「中華風韻」的演出足跡還遍及澳大利亞、新西蘭和歐洲各地。去年在疫情下，「中華風韻」攜手紐約城市芭蕾舞團交響樂團、林肯中心室內樂協會、旅美華人 藝術家及美國本土藝術家，舉辦了兩場音樂會「東西之間」與「遠近之間」，處處體現東西方文化的比較和融合，為海外華人帶去溫暖鄉音的同時，也向更廣大的美國觀眾展示全球化之下的當代中華藝術之美。

「東西之間」交響音樂會，將於7月20日（週三）晚7:30，在林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)舉行，由指揮張弦率新澤西交響樂團，與小提琴周穎、鋼琴郭紫堯、男高音鬱永釗、女高音Esther Maureen Kelly聯手演繹中西方名曲。票價$25起，網址：https://www.lincolncenter.org/lincoln-center-at-home/show/eastwest-a-symphonic-celebration-359。