大腸癌檢測 官方建議提早至45歲 游向陽醫師提醒成年人定期檢查

美國腸胃科學會(American College of Gastroenterology)於2021年發表新指南，建議罹患結直腸癌一般風險者，篩檢應該從45歲時開始，取代過去建議的50歲。越來越多資料顯示，年輕人罹患大腸癌的比例逐年上升。游向陽醫師提醒45-75歲的成年人定期做檢查：「基本上，現在45歲的人罹患大腸癌的風險，和過去50歲的人一樣高。」

最新建議是，年紀在45歲到75歲之間的成年人，最好定期檢查大腸，以便盡早發現是否開始出現癌細胞 。若用結腸直腸鏡檢查，每五到十年一次即可；糞便檢查，則應每年為之。過了75歲，則依個人病歷，由醫師決定是否檢查。

游醫師表示，如果民眾有下列情況之一，就應當去看腸胃科醫師，考慮做胃鏡檢查：1.上腹部疼痛；2.胸部、咽喉部燒灼感；3.持續噁心、嘔吐；4.吐血、便血及黑便；5.吞咽困難；6.胃潰瘍；7.慢性胃炎；8.胃彎曲菌感染；9.胃癌；10.食管炎；11.食管癌；12.食管狹窄或擴張；13.不明原因的體重減輕；14.家族成員中有胃癌或食管癌病史。

胃鏡檢查必須由腸胃科醫師做，檢查前病人要遵照醫師的囑咐做好準備；檢查前應當禁食，某些藥物必須停服幾天。胃鏡檢查可以在醫師診所內進行，一般不必住院。游醫師精通國語、福州話及英語，接受大部分醫療保險 ，無保險者優惠。

游醫師診所位於法拉盛 王子街，佔地3000多呎，有AAAA專業認證。診所內備有全套最新腸胃鏡檢查設備，衛生安全，還有麻醉醫師和註冊護士長期註診。地址：39-16 Prince St., #M54（法拉盛王子街富頓大樓M層#M54），診所電話：718-886-6330。