PRP療法改善卵巢早衰 格萊寶守護您的卵巢健康

高濃度血小板PRP對卵巢有幫助嗎？在臨床研究與應用中，PRP改善卵巢早衰及恢復卵巢功能的效果得到了醫生和患者的認可。PRP療法可以作為一種治療卵巢功能不全的新手段，憑藉安全有效、簡單舒適的優勢，守護您的卵巢健康。權威格萊寶美孕試管嬰兒中心提供以下說明，幫助僑胞瞭解PRP療法。

什麼是高濃度血小板(PRP)？

高濃度血小板(PRP)雖然進入輔助生殖領域還不久，但是其技術已經相當成熟。很多年來，像參加奧運會這類競賽的運動員 和專業運動員，當他們在競技比賽或日常訓練中受傷，為了能快速康復並盡快重回賽場或訓練場，他們通常都希望可以更快恢復身體狀態。

這些運動員會注射PRP到受傷的部位，即採用注射高濃度血小板血漿(PRP)的手段進行治療。高濃度血小板血漿注射法，主要是在靜脈採血後取全血，經幾個小時離心移除紅血球，使其成為富含血小板的血漿蛋白濃縮液，然後將富含血小板的血漿蛋白濃縮液注射到受傷的部位，幫助運動員盡快恢復。

PRP對卵巢有幫助嗎？

隨著全球現代化進程的推進，女性生育年齡在推後。最近的資料顯示，初為人母的平均年齡顯著上升，目前是介於30歲到40歲之間。卵巢衰老是一種以卵母細胞數量和品質下降為特徵的生理過程，卵巢早衰(POI)是一種以40歲之前出現卵巢功能過早衰退為特徵的疾病，在過去幾十年中已從1%上升到近2%。

在生殖醫學 中，PRP首先用於增加嘗試體外受精(IVF)治療患者的子宮內膜厚度。報告顯示，卵巢內注射PRP促進了卵泡生長並改善了不孕婦女的治療結果，導致了幾例無併發症 的活產。近來很多客戶都想做PRP專案，PRP是富含血小板血漿療法，也可以稱作卵巢活力恢復療法。雖然這不會使女性卵巢本身變年輕，但針對女性較低的卵巢儲備功能、卵巢早衰現象、更年期提前導致受孕困難等問題，都有明顯效果。

PRP富含血小板血漿療法取材自患者的血液，從患者的胳膊抽血，在實驗室提取PRP，伴隨著陰道超聲，PRP被注射到患者的卵巢中。但是醫學是嚴謹的，PRP並非適用於所有人，可能對某些人效果好，而對其他人治療效果不佳。目前，未有明確的標準或者條件限定，說明具備哪些身體指標適合PRP療法，因此患者來嘗試PRP療法，只有親身體驗後才知道PRP療法是否對自己有效，這也是PRP療法的弊端。

基於PRP治療恢復卵巢功能障礙的假定機制，格萊寶美孕(GFG·USA)已啟動PRP治療作為輔助治療。其中日本41歲無卵客戶在進入週期前的兩個月開始PRP治療，最終成功取卵6顆，所以PRP治療對POI患者和卵巢儲備功能減退(DOR)反應不佳者在內的低預後不孕女性有效果。同時，根據2021年格萊寶美孕(GFG·USA)試管成功率報告顯示：38歲-40歲年齡段，自卵試管成功率80%；41歲-42歲年齡段，自卵試管成功率73%。大部分卵巢功能不全、卵巢早衰、年齡偏高的客戶，都接受過PRP治療，效果很明顯。

做PRP治療有風險嗎？

PRP治療技術具備「低風險、低痛苦、高療效」兩低一高的特點。PRP治療將血小板濃縮至最佳水準，啟動人體自我治癒過程，有效加速組織修復和再生。也就是說，PRP治療技術是用自己的血液成分啟動卵巢，大大減少治療後產生排斥的可能性和感染傳染病的危險。

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