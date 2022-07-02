我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：越來越多學生報考SAT、ACT 盼增錄取機會

一個月4起 3匪在紐約華裔社區連搶逾30萬元財物

大中華超市法拉盛一號店 七月一日恢復營業

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
大中華超市法拉盛一號店七月一日恢復營業。
大中華超市法拉盛一號店七月一日恢復營業。

大中華超市集團旗下法拉盛一號店（北方大道店），將於七月一日（本週五）重新恢復營業。全新亮麗的現代化超市裝潢、一如過往的熱忱服務、物美價廉的優質產品等，重回社區服務僑胞。周周特價、天天有優惠，社區的好鄰居、僑胞生活上的好朋友——大中華超市歡迎您闔府蒞臨。

大中華超市是大中華集團美國本土現代新型的亞洲食品連鎖超市，2003年創立於美國紐約，現已有近20家大型門店，貫穿美國東海岸，南達德克薩斯休士頓。新門店落戶美西洛杉磯後，大中華超市橫跨美東美西兩岸，是服務於北美各地華人社區的大型生鮮一體化綜合性超市，集成多樣化高品質的產品，為北美各地華人提供高質量的一站式服務，成為北美華人最愛的亞洲超市。

大中華超市齊全且繁多的各式貨品，早已成為美東、美西、美南三大物流中心，為全美各地超市貨品質量提供堅實的保障，為各地貨品大跨度流通提供了便利條件。以優質的產品和高質的服務為基礎，大中華超市旗下連鎖超市皆在各地華人社區贏得好評，在同行業高速且激烈的競爭中一直處於領先者地位。

北方大道店一掃過往的陳舊感，再次亮麗登場。先進的現代化裝修、全新的挑高天花板、舒適明亮的賣場吊燈……每一樣都能讓消費者在購物體驗上更加愉快。大中華超市將提供僑胞最具特色的傳統亞洲高品質齊全貨品作為己任，近年來致力於購物環境的水平提升，以迎合亞洲移民家庭的需求。大中華法拉盛一店（北方大道店）的回歸，也將再次為僑胞的生活帶來更多便捷。大中華超市法拉盛一號店地址：144-50 Northern Blvd, Flushing, NY 11354，電話：718-321-8019，備有免費停車場。

華人 法拉盛 移民家庭

上一則

舒小泉牙醫 提供全頜迅速種植修復技術

下一則

國慶紐約安保升級 加強巡邏並嚴打酒駕、擾民派對

延伸閱讀

趙靖桉：數百張不在籍投票尚未計入 勝負仍未定

趙靖桉：數百張不在籍投票尚未計入 勝負仍未定
初選膠著 州眾議員金兌錫宣布勝出

初選膠著 州眾議員金兌錫宣布勝出
社區：投票率低難展現真民意

社區：投票率低難展現真民意
法拉盛投票站 金兌錫趙靖桉支持者較勁

法拉盛投票站 金兌錫趙靖桉支持者較勁
MTA法拉盛地鐵站樓梯更新開工 估明年10月完工

MTA法拉盛地鐵站樓梯更新開工 估明年10月完工

熱門新聞

20歲亞裔女子墜落曼哈頓中城7號線鐵軌，遭列車撞擊身亡 。(取自MTA)

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

2022-06-29 20:20
孟咸彬以1900萬元競標巴菲特「最後的午餐」，但在結束前十秒輸給對手100元。(孟咸彬提供)

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

2022-06-28 09:35

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

2022-06-26 12:15
李寶霖車輛遭嚴重撞擊。(律師提供)

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

2022-06-29 07:45
一對華裔男女在民宅內打人毀物搶名錶。(警方提供)

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

2022-06-30 13:19
國家氣象局預報，紐約市2日(周六)下午，將出現豪雨與強風天氣。Getty Images

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

2022-07-01 15:18

超人氣

更多 >
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單