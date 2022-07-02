大中華超市法拉盛一號店 七月一日恢復營業

大中華超市法拉盛一號店七月一日恢復營業。

大中華超市集團旗下法拉盛 一號店（北方大道店），將於七月一日（本週五）重新恢復營業。全新亮麗的現代化超市裝潢、一如過往的熱忱服務、物美價廉的優質產品等，重回社區服務僑胞。周周特價、天天有優惠，社區的好鄰居、僑胞生活上的好朋友——大中華超市歡迎您闔府蒞臨。

大中華超市是大中華集團美國本土現代新型的亞洲食品連鎖超市，2003年創立於美國紐約，現已有近20家大型門店，貫穿美國東海岸，南達德克薩斯休士頓。新門店落戶美西洛杉磯後，大中華超市橫跨美東美西兩岸，是服務於北美各地華人 社區的大型生鮮一體化綜合性超市，集成多樣化高品質的產品，為北美各地華人提供高質量的一站式服務，成為北美華人最愛的亞洲超市。

大中華超市齊全且繁多的各式貨品，早已成為美東、美西、美南三大物流中心，為全美各地超市貨品質量提供堅實的保障，為各地貨品大跨度流通提供了便利條件。以優質的產品和高質的服務為基礎，大中華超市旗下連鎖超市皆在各地華人社區贏得好評，在同行業高速且激烈的競爭中一直處於領先者地位。

北方大道店一掃過往的陳舊感，再次亮麗登場。先進的現代化裝修、全新的挑高天花板、舒適明亮的賣場吊燈……每一樣都能讓消費者在購物體驗上更加愉快。大中華超市將提供僑胞最具特色的傳統亞洲高品質齊全貨品作為己任，近年來致力於購物環境的水平提升，以迎合亞洲移民家庭 的需求。大中華法拉盛一店（北方大道店）的回歸，也將再次為僑胞的生活帶來更多便捷。大中華超市法拉盛一號店地址：144-50 Northern Blvd, Flushing, NY 11354，電話：718-321-8019，備有免費停車場。