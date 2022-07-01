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佛朗明哥即將開班名額有限 先到先得

工商記者劉應森／紐約訊
佛朗明哥即將開班，名額有限、先到先得！
佛朗明哥即將開班，名額有限、先到先得！

台灣留學西班牙的佛朗明哥老師賴秀峰，其得意學生黃珊珊將於7月5日開始，於每週二上午10點半至中午12點半，在法拉盛啓揚活動中心開辦初級佛朗明哥基礎班。每週三上午10點半至中午12點，她還會在另一地點開辦為期兩個月的佛朗明哥基礎課程，每個人收費$200，一共八堂課。

由於佛朗明哥舞是一種肢體很個性化的舞蹈，有助於緩解都市人的緊張生活，佛朗明哥舞在世界各地的非西班牙語國家中也得到了迅速的推廣。在亞洲，日本、韓國、臺灣、香港、上海和廣州等地，佛朗明哥舞成了一種新型的娛樂健身方式，光在東京就有上千家佛朗明哥舞蹈學校。台灣歌手蔡依林演唱歌曲《海盜》時，以及香港歌手鄭中基演唱歌曲《第一眼的愛情》時，伴舞都選擇的是佛朗明哥舞。今年Dior（迪奧）新產品發表會，也首選佛朗明哥，一開場就把發表會帶入了熱情、新潮、快活的氣氛，可見佛朗明哥的魅力受到了越來越多人的肯定。

黃珊珊老師是台灣佛朗明哥舞蹈老師賴秀峰的得意門生，這次疫情來美國探親時，在一次聚會上，有朋友表示非常希望她能夠開啟華人舞蹈的新視野，把佛朗明哥舞蹈普遍化，帶進華人社區。黃珊珊老師表示，佛朗明哥有很多優點，可以單獨跳表現力與美，免去找舞伴的困擾，也可以團體跳表現魅力與吸引力。佛朗明哥在表演時，更容易獲得在場絕大多數人的肯定，歡迎有興趣的朋友們一起參與。

黃珊珊老師的兩個上課地點，分別是啓揚活動中心（地址：133-29 41st Ave floor 1, Flushing, NY 11355），以及Spotlight Ballroom LLC.（地址：214-25 42nd Ave #2R, Queens, NY 11361）；報名熱線：1-929-329-2111。

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