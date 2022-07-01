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華僑醫護學院助你實現白衣天使夢

工商記者鍾淑美／紐約訊

不管你是否人在美國，只要你已就讀護士專業或已獲得護士專業的畢業證書及護士資格證，華僑醫護學院幫助你成為美國的註冊護士，實現在美的白衣天使夢。

華僑醫護學院表示，在醫療行業，護士扮演著十分重要的角色，人們往往用白衣天使來形容護士。近年來，美國護士的就業機會在所有專業職業領域的增長速度是最快的。學院提供有興趣成為美國執照護士的三個步驟：

一. 獲取美國註冊護士的資格

紐約州接受在其他國家得到過正規護理教育的背景和資歷，申請人（無論人在美國境內還是境外）只需要通過美國CGFNS International和紐約州教育局的官方教育資歷認定，就可以獲得考取紐約州執業註冊護士執照(Registered Nurse License)的資格。Huaqiao Inc.擁有豐富的護理相關教育資格認證經驗，可一對一幫助申請人通過紐約州教育局的護理專業教育認證。華僑醫護學院將協調申請人+校方+中國護士資格認證機構以及美國紐約州教育局，幫助完成繁瑣的認證過程。申請人只需要提供教育以及工作經歷等相關材料即可，詳情可致電諮詢。

二. 參加RN考試輔導並攻克NCLEX-RN

當你獲取資格考取紐約州執業註冊護士執照後，你將面臨的便是NCLEX-RN EXAM——註冊護士執照考試。和中國的護士執業資格考試類似，無論在美國的哪個州，都必須通過該考試並取得該州頒發的註冊護士執照後，才能從事護理工作。不同之處在於，該考試必須使用英文來考，考試形式並非紙質考試而是電腦機考，題型在2023年4月後會加考寫作內容。考試的題型和中國護士執業資格考試相比更加靈活，且需要考試者瞭解美國醫護機構的管理和臨床實情，這一點給很多自己學習準備考試的華裔學員製造了很大障礙，同時也耗費很多寶貴的時間和精力。Huaqiao Inc.在幫助申請者完成護士考試資格認定後，也可以提供該考試的輔導。學校聘請在美具有多年臨床工作經驗的護士進行面對面或網路授課，培訓課程使用正版英文教材，提供多套模擬題講解，老師也會有寶貴的習題和課堂材料，學習中遇到的各種問題也負責定期答疑。

該校課程優勢在於美國本土註冊護士授課，使用全美通過率最好的考試輔導教材（包含在學費裡）、模擬度極高的模擬考題以及中英雙語授課，幫助學生在通過考試的同時提高專業英文，及時為學生答疑並提供重點解析，同時還提供免費的考試預約及報名服務。

三. 護士移民（針對國內護士）

該項目旨在於幫助條件合適（本科或以上學歷）的申請人通過Huaqiao Inc.的RN認證，申請人成功考取紐約州註冊護士執照後，可以在Huaqiao Inc.的協助下尋找雇主並辦理H1B工作簽證或EB3護士移民。

詳情請上網瀏覽，華僑醫護學院官網：https://www.hyinstitute.com/cn/，聯絡電話：718-775-8618。

教育局 紐約州 天使

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