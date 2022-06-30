抗衰老頂尖醫生陳惠萍解密明星們凍齡神話的減齡五部曲

抗衰老頂尖醫生陳惠萍表示，現代醫學 美容技術發達，只要有心堅持、相信醫美，凍齡、減齡、逆齡都不是難題；她提出減齡五部曲供參考。

首部曲是治療和修復真皮，以減少炎症和除去臉上的斑點，使皮膚乾淨明亮；二部曲是針對老化流失的骨架進行重塑，支撐起臉部輪廓線條並重建骨骼、強韌基底；在三部曲的時候，可以補充流失蛋白、立體輪廓，也可以做全面拉提，如同液態線雕，讓鬆弛的肌膚緊緻，拉提下垂的輪廓線，使臉部輪廓緊實立體；四部曲，在做第四步治療的時候，讓表層和深層的皮膚膚質得到進一步改善，使皮膚亮麗，這樣就可以達到視覺年紀抗老，而且效果自然漸進、不突兀。完成以上四部曲，再配合第五步的定期補充，就能有效延緩老化。

陳醫師表示，抗衰護理是個日積月累的過程，抗衰就好像環境保護一樣，預防總比治理要有效得多。許多人覺得，皺紋還沒出現，不需要做什麼護理，但當皺紋真的出現以後再去進行治療，就要比當初預防細紋花費更多的時間和精力了。陳惠萍皮膚美容醫學博士擁有豐富的醫美診療經驗，附設最先進的美容儀器，秉持在皮膚專業上的醫學基礎，為愛美的女士們量身訂製溫和、安全的抗衰老年輕化療程。

陳醫師介紹臨床中對東方人成效好且接受度高的離子刀(Neogen Plasma)，它刺激自身深層筋膜膠原的再生和重組 ，使其緻密有力、向上提升，刺激真皮層的膠原再生，減少細紋、縮小毛孔，使皮膚血液循環增加、皮膚紅潤光澤細嫩、輪廓不易下垂。此外，美國FDA批准的童雕(Silhouette Instalift)也受到許多華人 的歡迎，其原理是用童顏針的成分(Poly Lactic Acid)製作成一種雙向錐體拉線，一端錐體勾住下垂的組織將其向上提升，另一端的錐體將其勾起的組織固定在理想的位置，用於下垂部位方位的調整(Reposition)，提升皮膚下垂組織，隨著童顏線被慢慢吸收，新的膠原網開始再生，提供提升和保持皮膚提升的效果。

陳惠萍皮膚美容中心地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），請電話預約：718-762-6462、718-509-6475（醫生說國、粵、英語）。門診時間：周一、二、四、五，上午9點至下午5點；周三下午1點至5點；周六上午9點至下午3點。