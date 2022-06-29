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新冠住院兒童超八成未接種疫苗仁德醫生呼籲5歲以下兒童接種

工商記者衛伯承／紐約訊
新冠住院兒童超八成未接種疫苗，仁德醫生呼籲5歲以下兒童接種。
新冠住院兒童超八成未接種疫苗，仁德醫生呼籲5歲以下兒童接種。

美國食品與藥品管理局(FDA)，近日緊急授權了6個月至5歲兒童新冠疫苗的使用，但不少家長對此仍持觀望態度。紐約仁德醫生集團的兒科醫生表示，兒童染疫也存在重症機率，同時可能造成家庭傳播，建議家長及時帶孩子接種疫苗。

根據FDA的規定，莫德納兒童疫苗為兩劑，間隔四周，劑量為成人的1/4；輝瑞兒童疫苗為三劑，前兩劑相隔三周，第三劑相隔至少兩個月，劑量為成人的1/10。

紐約仁德醫生集團的兒科醫生陳毓青表示，她所在的診所從22日起，為6個月至5歲的孩子提供莫德納新冠疫苗，目前已有十幾個孩子預約接種，他們都是有基礎疾病的兒童，但沒有基礎疾病而願意第一時間接種的孩子寥寥無幾。

陳毓青醫生說，很多家長擔心孩子接種新冠疫苗後出現嚴重的副作用。就5歲以上兒童接種新冠疫苗的情況來看，大部分孩子在接種後只有接種部位輕微紅腫、疼痛的情況，即使有發燒的症狀，溫度也較低，並且很快就能痊癒。

還有一些家長認為，孩子即使感染新冠也是輕症，因此無需接種。陳毓青醫生指出，根據美國疾病控製與預防中心(CDC)今年四月公布的數據顯示，在奧密克戎變種流行初期，即2021年12月到2022年2月之間，約有400名5至11歲的兒童因新冠入院；其中約30%的孩子沒有基礎疾病，約87%的孩子沒有接種疫苗，約19%的孩子需要ICU護理。即使沒有基礎疾病，兒童也有因染疫而發展為重症的風險。

陳毓青醫生還表示，未接種疫苗的孩子，還有更高機率將病毒傳染給家人。有一位未接種疫苗的小病人在學校感染新冠後，全家集體中招，包括七十多歲的爺爺奶奶也未能幸免。還好兩位老人已經完成疫苗接種，所以沒有發展至重症。如此看來，5歲以下兒童同樣有必要接種新冠疫苗。已經感染了新冠的孩子，在痊癒三個月後仍需接種疫苗，以防止再次感染。

紐約市疫苗接種查詢：https://vaccinefinder.nyc.gov/，仁德醫生陳毓青醫生診所地址：法拉盛友聯街38-08號Suite 3L室，電話：718-939-5213。仁德醫生其他兒童疫苗接種點：法拉盛凱辛娜大道42-11號1C室，電話：718-886-0068；布碌崙58街833號，電話：718-686-8888。

疫苗 莫德納 法拉盛

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