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美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

黃啓源律師線上演講通知

工商記者劉應森／紐約訊
黃啓源律師線上信託演講，定於2022年7月16日（周六）早上10點透過Zoom進行。
黃啓源律師線上信託演講，定於2022年7月16日（周六）早上10點透過Zoom進行。

黃啓源律師定於2022年7月16日（周六）早上10點，在線上透過Zoom演講信託的法律概念。在美國的華人對信託的概念一般都不熟悉，但是信託的制度在美國行之有年，有著非常成熟的法律條文。很多人喜歡成立不可撤銷的信託，把財產放到信託裏，因為這些人在做生意，隨時都有可能和別人產生法律糾紛，財產會被法院扣押；把財產放在不可撤銷的信託裏，可以保護財產的所有人不受債權人的追償。

老人家體貼晚輩，把財產放到可撤銷的信託，等老人家百年之後，他們的繼承人就不必到法院去辦理昂貴又煩人的遺產繼承程序。如果老人家改變心意，可以隨時撤銷或修改信託，非常有彈性，給體貼下一代的老人家提供了便利。還有些老人家考慮到自己年老後處理財務的能力減低，於是決定把財產放在信托裏，這樣便可免去家人到法院為其申請監護人的麻煩，因此也有很多人戲謔道，信託就是他的「孝子」。

有些人為了拿到聯邦政府提供的免費醫療服務，會成立不可撤銷的信託。他們認為他們的財產應該讓他們的子女繼承，政府提供的免費醫療服務費用不應變成他們財產上的債務。如果要用到聯邦的免費長期看護服務，紐約區平均每個月的長期看護服務費用為$16,000左右，平均一般人使用長期看護服務的時間大約為3.5年。也就是說，聯邦免費醫療服務要為使用人支出大約50萬以上，如果沒有做信託的話，使用人的房屋會背負至少50萬元的債務，所以使用信託可以為繼承人保留很多遺產。

中國人最簡單的財產傳承辦法，就是把子女的名字加到房地產的產權狀上。但這種處理方式剝奪了老人家對房地產的控制權，且等到子女要出賣房屋的時候，就要負擔很高的資本所得稅，實在不是一個好的做法。一個好的做法是，將房地產放在信託裏，上面註明自己在世時有對房地產的完全控制權，過世之後再把房地產留給子女；有這樣的信託在，過世時房地產便會轉給子女，且子女還可以免交一大筆房地產資本所得稅。

除了以上的好處之外，信托還有什麽用途？為什麽信託有這麽多的好處？黃啓源律師從信託的法律原理出發，為聽眾進行詳細的分析。他會為聽眾講解信託製作的程序、成立信託應該註意的事項等，同時還會為聽眾解答有關信託的問題。有意參加線上講座的聽眾，請送短信到：718-688-9764（短信中請註明您的姓名、電話號碼、參加的人數）。黃啓源律師電話：917-709-06640，辦公室地址：39-01 Main Street, Room 510, Flushing, New York 11354。

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