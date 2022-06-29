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涂宇飛醫師哈佛眼科診所新張專精白內障激光、青光眼、老花眼

工商記者陳麗欣／紐約訊
哈佛眼科診所由涂宇飛醫師(右)主理，他專業耐心，可為您診治各類眼科疾病。
哈佛眼科診所由涂宇飛醫師(右)主理，他專業耐心，可為您診治各類眼科疾病。

位於法拉盛市中心的涂宇飛醫師哈佛眼科診所日前新張，該診所配備全新一流的儀器，為患者提供如乾眼症、過敏、炎症、糖尿病檢查等眼科日常服務，同時也可治療眼科疑難雜症。診所專業特長包括白內障激光以及手術治療、老花眼的矯正晶體手術以及青光眼的專科治療。涂宇飛醫生是紐約華人地區唯一的青光眼專科畢業醫師，提供最新的青光眼首選SLT微激光治療、最新藥物治療、常規和微創手術以及白內障和微創青光眼聯合手術。

涂宇飛醫師擁有豐富的臨床經驗，畢業於著名的北京首都醫科大學北京同仁醫院，後經美國羅格斯大學住院醫師培訓、哈佛醫學院麻省眼耳鼻喉醫院青光眼及眼科病理專科培訓，成為了美國眼科醫學院院士、美國青光眼協會研究員。涂醫師曾發表數十篇專業論文，主持過許多大型眼科臨床試驗。

涂醫師表示，白內障是老年人失明的最常見原因，好在白內障是可以經手術治療後重見光明的。白內障的初期症狀包括視力模糊、圖像發黃/暗淡（尤其是在夜間、重影/光暈或眩光（特別是在夜間駕駛）、對光線敏感等。早期的白內障可以通過戴眼鏡來減輕其症狀，當症狀加重影響到工作和生活品質時，就需要考慮手術了。人們最常見的誤區是要等到白內障成熟才進行手術，但是拖延過久會增加手術風險與併發症；盡早諮詢眼科醫生進行及時的檢查，綜合評估治療和手術方案，這樣才是最明智的選擇。現代的白內障手術時間短、風險低，渾濁的白內障晶體可被置換為明亮的人工晶體，最新醫學進展甚至可以提供治療老花眼的人工晶體。

涂醫師接著表示，與白內障不同，青光眼是一種常見的永久性視力損傷疾病，由於眼壓的增高造成視神經損傷。青光眼常見於40歲以上的成年人，大概100人中就有兩人患有青光眼。青光眼的症狀早期會體現在周圍視野，一般不會輕易察覺到，直到病症晚期才逐漸損傷到可察覺的中心視野，最後形成管狀視野，所以青光眼又稱為無聲的視力殺手；早期的治療是可以預防及控制青光眼的。最新的眼科學界推薦微激光(SLT)：它以其無創、無痛、無恢復期的優點，成為了先於藥物的首選方案；在醫生診所進行激光，全程只需2分鐘，可以避免長期使用眼藥的負擔和可能的副作用。當青光眼進一步惡化，就要考慮手術治療了。最新的微創青光眼手術(MIGS)，克服了傳統手術的高風險及併發症等缺點，手術時間短、創傷小恢復快，在病人和醫生的團隊合作下，即可成功治癒及控制青光眼。

如有任何眼科疾病問題，歡迎致電涂宇飛哈佛眼科診所。電話：646-530-8400；地址：136-36 39th Ave, 2nd Floor( 二樓), Flushing, NY 11354(飛越皇后大廈後面，Main Street和Union Street之間)；網址：www.nyengs.com；電郵：[email protected]

手術 醫學 北京

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