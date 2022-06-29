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繽紛夏日 重啟藝術之旅中國嘉德2022春季拍賣會正式啟動

工商記者鍾淑美／紐約訊
Lot 2811：清康熙——青花百蝶圖鈴鐺杯，「大清康熙年製」六字雙行楷書款，深8cm。
Lot 2811：清康熙——青花百蝶圖鈴鐺杯，「大清康熙年製」六字雙行楷書款，深8cm。

2022年6月26日，中國嘉德2022春季拍賣會預展在嘉德藝術中心舉槌。31個各具亮點、多姿多彩的專場，5000餘件重磅藝術品逐一上派，涵括中國書畫、二十世紀及當代藝術、瓷器及古董珍玩、古典傢俱及工藝品、古籍善本、名人手跡、郵票錢幣、珠寶翡翠、佳釀臻茗等各項類別。其中既有館藏級別的赫赫名跡、藝術大家的煌煌巨製、驚豔絕倫的珍稀美器，也有可觀可賞、估價親民的藝術精品。在這個火熱重啟的夏日，為大家共圓一場繽紛的藝術之夢。

本季春拍，中國書畫版塊薈萃名家巨幅，雲集名家舊藏，其中最令人矚目的當然非「大觀」莫屬。「大觀——中國書畫珍品之夜•近現代」的兩件領銜之作：齊白石《嘉耦圖》和張大千《擬周文矩戲嬰圖》；一縱橫灑脫，一華貴精美，「南張北齊」兩位巨擘，穿越歲月風塵交相輝映、熠熠奪目。傅抱石金剛坡時期的重要代表作《醉僧圖》，畫面清臒蒼古，人物生動傳神，值得細細欣賞。

「大觀——中國書畫珍品之夜•古代」同樣星光璀璨。名人收藏並早期出版的明代蔡羽、陸治《銷夏灣記•銷夏灣圖》、蔣廷錫《凍竹暖梅圖》、李日華《竹懶三絕》等珍品，勾勒出文人交往的生動畫面。清宮舊藏並輯入《石渠寶笈》的董其昌《仿黃公望山水》卷、清初寫生名手戴蒼為王士禛作《漁洋山人抱琴洗桐圖》等名跡，也讓人一眼難忘。

二十及當代藝術夜場群星薈萃、珍品耀目。領銜20世紀藝術夜場的劉海粟稀世名作《福州鼓山》，用色率真大膽，讓人感受到一片熱烈與激情，更給人以陽光和信念。李超士、關良、龐薰琹、常書鴻、丁衍庸、吳冠中、蘇天賜、藤田嗣治八位藝術大師的花卉題材創作，美若雲霞、燦如繁星，把人又帶回了明媚的春天。當代藝術部分，靳尚誼90年代開創性名作《老橋東望》、周春芽早期集大成之作《中國風景》，領航當代藝術夜場，展現出當代藝術大家的功力與魅力。「5+5+5：中國當代藝術特別專題」展示了中國當代藝術名家、中堅及青年力量的代表性作品，讓人可全景式掃描當代藝術創作盛況。

本季春拍，瓷器、玉器、文房雜項、佛像、紫砂等品類美器琳琅、佳構薈萃。宮廷瓷器及古董珍玩種類豐富、造型精巧獨到、紋飾精美吉祥，讓觀展者興趣大增、品賞不絕。「西藏14世紀銅鎏金金剛總持像」領銜的「旃檀林」佛教藝術集萃專場，神秘而莊重。寶相莊嚴、姿態不一的佛像工藝精湛，讓人心生尊崇和寧靜。

本季古典傢俱及工藝品版塊，展出了古典傢俱、國石篆刻、古代文房、當代傢俱等門類的精美佳構。清雋明朗的明清古典傢俱，或結構凝練、材質優良，或雕工精湛、寓意吉祥，還原了古代文士清新雅致的生活。

本季古籍善本拍品依然是佳槧雲集，有幸征得榴花館集藏古籍善本金石碑帖52件，其中既有清康熙二十八年（1689）的魚計亭刻本《三百詞譜》等稀見之物，亦有翁同龢雙鉤並批校的清嘉道間拓「犁種」不連本《漢張遷碑》等名家遞藏，珍罕難得、引人注目。民國間上海涵芬樓影印本《四部叢刊》三編附《二十四史》等煌煌巨製，亦可讓藏家及古籍愛好者大飽眼福。

本季「名人手跡•簽名收藏」專場，既有讓粉絲們激動不已的明星簽名，也有耳熟能詳的名人信札、手稿等，一頁頁、一張張的印記，帶你穿越時空隧道，感受偉大人物的人格魅力。

此次春拍，珠寶專場採用線下預展、線上拍賣的新穎形式與藏家朋友們見面。展品不僅有珍貴彩色寶石、璀璨鑽石、典雅翡翠、古董珠寶和珍珠等，也精心挑選了具設計感、實用性、高性價比的當代珠寶作品，藏家可以現場試戴，感受精美珠寶的無限魅力。歡迎廣大藏家和藝術愛好者登錄中國嘉德官網或官方App參與網路競投，探尋藝術之境。

中國嘉德紐約辦事處聯絡人：Richard He，電話：212-308-8889、888-799-8830，郵箱：[email protected]

張大千（1899-1983）《擬周文矩戲嬰圖》，立軸、設色紙本，丁亥（1947年...
張大千（1899-1983）《擬周文矩戲嬰圖》，立軸、設色紙本，丁亥（1947年）作，138x74cm。

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