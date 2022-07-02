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粥之家紐約美食30年獨領粵菜潮流

工商記者劉應森／紐約訊
粥之家潮式凍大蟹
粥之家潮式凍大蟹

粥之家始於1997年，橫跨公元至2022年，是萬千紐約食客絕不陌生的名字。粥之家響譽紐約餐飲界三十載，獨領粵式餐飮潮流。

粥之家創辦人梁樹新先生從事建築行業多年，過去在紐約五大區興建多幢不同風格的大樓。1997年，他在曼哈頓亞倫街100號開設首間粥之家，由於裝潢別具一格、供應的美食別具特色，深受老鄉歡迎，數十年來生意蒸蒸日上，每晚都有大批慕名而来的食客在門外等待。

隨著大量新移民湧進紐約，法拉盛亦成為繼曼哈頓華埠之後，第二個華人最密集的社區。粥之家於王子街與36街交匯處興建大樓，並於地下開設粥之家法拉盛分店。經主理人梁先生悉心打造，其一土一木均採用名師設計，取最上乘的建材製造而成。當客人踏進粥之家法拉盛分店的大堂後，將被其高逾二十尺的樓底吸引。大廳左邊有一幅瓷磚嵌拼而成的粥之家總店大壁畫，而另一端為雕花窗戶，隨後是一道木橋通往餐堂；步下典雅之樓梯，有一個裝有流水假山的魚池，內有錦鯉靈龜，旁為一輛有銅馬拉着的古馬車；梁先生將美食與裝潢混成一體，使客人食得稱心、坐得開心。法拉盛粥之家之地下廳堂非常寬敞，可擺設供近200人進膳的餐位，後面是六個面積不同、各具裝潢特色的貴賓廳，裡面分別有華貴、中式紅木酸枝枱椅及西式豪華梳化，最大的可筵開十席，擺設一個可容百人的私人宴會。

粥之家由來自大陸及香港的名廚主理廚政，以及一間供應地道美食的食肆，營業時間是早上11時至晚上3時，老鄉們可享受到名廚炮製的鮑魚、海參、花膠、各類海鮮及各款名貴菜式。該食肆亦供應一些平民化的美食，如蒜香雞、各式竹筒飯、潮州凍大蟹、鼓油皇豆腐等，頗受喜愛，鹹魚煎肉餅更是受粵籍客人歡迎。

粥之家既以「粥」為招牌，供應的粥品更令人拍案叫絕。粥底綿滑、甘香，用之炮製各式生滾煲仔粥遠近馳名，比如：如用小型青蟹炮製的清蟹粥、用大龍蝦做主要食材的龍蝦粥……這些粥的味道都清新鮮美，其他還有包括及第粥、艇仔粥等，也非常受喜愛，配以吊片鼓油王炒麵，是最好的宵夜菜式。

粥之家負責人稱：粥之家是一間社區食肆，「以客為尊」是該菜館的一貫宗旨，如有時客人喜歡品嚐菜牌內沒有的家鄉菜式，他們也都盡可能滿足客人，使客人有如回到家裡一樣。粥之家以出品精緻高級的粵菜和極富中國古典特色的用餐環境，贏得不同族裔美食家的青睞。營業數十多年來，粥之家為食客們採購最優食材，以傳統正宗的粵菜烹飪技術，將一道道地道的粵菜呈現給紐約。

潮式凍大蟹：以原只新鮮大花蟹入鍋中，佐以獨門秘製調味料煮熟後，放涼冷凍，再撕去蟹的鳃叶並敲裂蟹壳，斩件上桌；肉味鲜甜清爽，蟹黄脂凝透香，可謂齒頰留香。

鹹魚煎肉餅：上等梅香鹹魚配以新鮮豬絞肉，加入調味料攪拌均勻後，搓成大小適中的肉餅，下鍋煎香。肉餅外表金黃，味道咸香彈口，令人回味無窮。

北菇滑雞燉飯：燉飯特別之處在於採用新鮮竹筒作為燉盅，精選優質香米，吸收了竹筒的淡淡清香和香菇滑雞的濃郁肉汁，米粒入口甘香彈牙，頓時令人垂涎三尺。

紅燒原只鮑魚：將乾鮑用水發制好，加入雞肉、火腿、干貝，上火燜數小時後將鮑魚取出，原湯備用；將原湯調制成濃汁鋪於鮑魚上。該菜品色澤美觀、鮑魚濃香、味道鮮美、營養價值極高、富含豐富的球蛋白，是一道美味的養生佳餚。

豉油王生煎豆腐：將嫩滑的豆腐兩面用大火煎香，再煨以特製豉油王，口感外酥內嫩、鹹淡適中、美味非常。

為跟隨時代的腳步，粥之家點心屋於華埠包厘街應運而生。在中式飲食文化中，點心是最受歡迎的，一壼好茶一籠蝦餃，其味無窮，無論對中國人還是外國人來說都是無可抗拒的美食。梁先生一貫的做人宗旨就是用心待人、用心經營、用心管理，這印證了粥之家30年來的成功之路。

粥之家華埠亞倫街100號訂座電話：212-941-1818；粥之家法拉盛分店位於法拉盛王子街36-36號，訂座電話：718-888-9799；粥之家點心屋位於華埠包厘街207號，訂座電話：212-796-2886。

粥之家點心屋
粥之家點心屋
粥之家廳內裝潢典雅、大氣。
粥之家廳內裝潢典雅、大氣。
粥之家美味鮮粥
粥之家美味鮮粥
粥之家外觀
粥之家外觀
粥之家北菇滑雞燉飯
粥之家北菇滑雞燉飯
紅燒原只鮑魚
紅燒原只鮑魚
粥之家鹹魚煎肉餅
粥之家鹹魚煎肉餅
粥之家LOGO
粥之家LOGO

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