美國華裔小姐競選火熱進行中

因新冠疫情暌違兩年的美國華裔 小姐選美,今年恢復舉辦,現正如火如荼地進行中。多位年輕貌美、才藝與智慧並存的佳麗們踏上舞臺,展現個人魅力。

以下為決賽名單:

●1號:梁倩淇

來自香港,今年23歲,於Columbia University取得Magna Cum Laude的學士名譽,主修Computer Science和Environmental Biology,目前從事於software engineering的工作。作為一位woman in STEM,希望通過參加這次選美比賽挑戰自我,打破社會對女性工程師的偏見,傳承中華女性真、善、美的精神。

●2號:Theresa Yung翁藝嘉

今年16歲,目前在讀高二。有很多愛好,包括鋼琴、長笛、跳舞、唱歌和游泳。目前就讀於曼哈頓音樂學院預科,在包括卡內基音樂廳在內的著名音樂廳演出並積累了豐富的經驗,希望通過這次選美學到更多東西並提升自己。

●3號:Manling Tan譚曼玲

今年27歲,在廣州長大,15歲時和父母搬到了舊金山。本科時在加州大學戴維斯分校學習化學工程,剛剛在哥倫比亞大學 獲得了同一專業的碩士學位。畢業後成為英特爾的一名半導體工藝工程師,但最近轉而在同一家公司擔任財務分析師 。喜歡接受新挑戰,探索新事物,與新朋友交流。如果有機會,也想把這次選美當做一把鑰匙,打開娛樂圈的大門,同時開始演藝或歌唱生涯。

●6號:Kathy Xia夏溫和

在美國出生和長大,今年17歲,愛好跳舞、模特、畫畫、做甜品等。從四歲開始學舞蹈,這些年學過各種各樣的舞種:芭蕾、拉丁、街舞、中國舞等。曾參加很多舞蹈和模特比賽,也曾在2019年參加林肯中心的大型舞蹈演出。

●7號:Ariel Xu徐冉

今年25歲,在河北石家莊出生長大,19歲移居美國上學。最近畢業於紐約大學,獲得了舞蹈教育碩士學位,專注於非洲僑民舞蹈。在作為舞者的旅程中,探索並發展了身心的美感,期待在這個舞臺上展示對美的獨特理解。

●8號:Ella Gu(Yuqing Gu)顧玉晴

十歲時從中國移民來美國,每次去不同的地方旅行時,都會參觀美術館和博物館。十二歲時,決定將來要成為一名藝術家;2017年參加學術藝術與寫作比賽,獲得銀牌,作品與其他獲獎者一起在大都會博物館展出。目前在時裝技術學院學習,主修時裝設計。參加美國華裔小姐選美是為了學習和體驗,想在這個夏天學習和成長。

●9號:Courtney Zeng曾宇婷

在美國出生長大,今年24歲,是四姐妹中最大的一個。畢業於範德比爾特大學,主修經濟和金融,是校女子高爾夫球隊的隊長、聯誼會主席,並對健身、創業和建立社區產生了熱情。在洛杉磯開始了她的職業生涯,擔任風險投資分析師,現在正在紐約市創業。她最重要的三個價值觀是對家庭的忠誠、對終身自我成長的承諾以及為他人服務。

●10號:Nikita Tang唐睿瓔

22歲,出生在喬治亞州,在新澤西長大,是四個弟弟妹妹的「大姐姐」和榜樣。她剛從哥倫比亞大學畢業,是紐約市一家私募股權公司的新任分析師。她是全國和國際舞蹈冠軍,也是美國藝術體操國家精英團隊成員,在兩項活動中都有10年以上的比賽歷史。希望通過選美比賽進一步發展自己,擴大自己的視野。

●11號:Yuge Sun孫雨歌

會說中英法三國語言的北京姑娘,在四個不同的國家學習生活過,現在在華爾街最大的投行做量化分析。愛好與興趣很多,並且喜歡挑戰自己,無論做什麼事都會做到盡善盡美。她希望未來的自己也可以像鑽石一樣璀璨閃耀。

●12號:曾宇茜

在哥倫比亞大學完成了大一的學習,學習哲學和藝術史。她是校女子高爾夫球隊的成員,在常春藤錦標賽中獲得了全常春藤第一隊的稱號。除了在學術和運動方面的努力外,她還是Verge Models(總部位於洛杉磯)和KLA Management的模特。

美國華裔小姐決賽定於7月23日晚在康州金神大賭場舉行,表演嘉賓是情歌天王伍思凯,歡迎大家歡看。詳情請瀏覽:www.misschinesepageant.com。