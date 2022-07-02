美國華裔小姐競選火熱進行中

No. 7 Ariel Xu

因新冠疫情暌違兩年的美國華裔 小姐選美，今年恢復舉辦，現正如火如荼地進行中。多位年輕貌美、才藝與智慧並存的佳麗們踏上舞臺，展現個人魅力。

以下為決賽名單：

●1號：梁倩淇

來自香港，今年23歲，於Columbia University取得Magna Cum Laude的學士名譽，主修Computer Science和Environmental Biology，目前從事於software engineering的工作。作為一位woman in STEM，希望通過參加這次選美比賽挑戰自我，打破社會對女性工程師的偏見，傳承中華女性真、善、美的精神。

●2號：Theresa Yung翁藝嘉

今年16歲，目前在讀高二。有很多愛好，包括鋼琴、長笛、跳舞、唱歌和游泳。目前就讀於曼哈頓音樂學院預科，在包括卡內基音樂廳在內的著名音樂廳演出並積累了豐富的經驗，希望通過這次選美學到更多東西並提升自己。

●3號：Manling Tan譚曼玲

今年27歲，在廣州長大，15歲時和父母搬到了舊金山。本科時在加州大學戴維斯分校學習化學工程，剛剛在哥倫比亞大學 獲得了同一專業的碩士學位。畢業後成為英特爾的一名半導體工藝工程師，但最近轉而在同一家公司擔任財務分析師 。喜歡接受新挑戰，探索新事物，與新朋友交流。如果有機會，也想把這次選美當做一把鑰匙，打開娛樂圈的大門，同時開始演藝或歌唱生涯。

●6號：Kathy Xia夏溫和

在美國出生和長大，今年17歲，愛好跳舞、模特、畫畫、做甜品等。從四歲開始學舞蹈，這些年學過各種各樣的舞種：芭蕾、拉丁、街舞、中國舞等。曾參加很多舞蹈和模特比賽，也曾在2019年參加林肯中心的大型舞蹈演出。

●7號：Ariel Xu徐冉

今年25歲，在河北石家莊出生長大，19歲移居美國上學。最近畢業於紐約大學，獲得了舞蹈教育碩士學位，專注於非洲僑民舞蹈。在作為舞者的旅程中，探索並發展了身心的美感，期待在這個舞臺上展示對美的獨特理解。

●8號：Ella Gu(Yuqing Gu)顧玉晴

十歲時從中國移民來美國，每次去不同的地方旅行時，都會參觀美術館和博物館。十二歲時，決定將來要成為一名藝術家；2017年參加學術藝術與寫作比賽，獲得銀牌，作品與其他獲獎者一起在大都會博物館展出。目前在時裝技術學院學習，主修時裝設計。參加美國華裔小姐選美是為了學習和體驗，想在這個夏天學習和成長。

●9號：Courtney Zeng曾宇婷

在美國出生長大，今年24歲，是四姐妹中最大的一個。畢業於範德比爾特大學，主修經濟和金融，是校女子高爾夫球隊的隊長、聯誼會主席，並對健身、創業和建立社區產生了熱情。在洛杉磯開始了她的職業生涯，擔任風險投資分析師，現在正在紐約市創業。她最重要的三個價值觀是對家庭的忠誠、對終身自我成長的承諾以及為他人服務。

●10號：Nikita Tang唐睿瓔

22歲，出生在喬治亞州，在新澤西長大，是四個弟弟妹妹的「大姐姐」和榜樣。她剛從哥倫比亞大學畢業，是紐約市一家私募股權公司的新任分析師。她是全國和國際舞蹈冠軍，也是美國藝術體操國家精英團隊成員，在兩項活動中都有10年以上的比賽歷史。希望通過選美比賽進一步發展自己，擴大自己的視野。

●11號：Yuge Sun孫雨歌

會說中英法三國語言的北京姑娘，在四個不同的國家學習生活過，現在在華爾街最大的投行做量化分析。愛好與興趣很多，並且喜歡挑戰自己，無論做什麼事都會做到盡善盡美。她希望未來的自己也可以像鑽石一樣璀璨閃耀。

●12號：曾宇茜

在哥倫比亞大學完成了大一的學習，學習哲學和藝術史。她是校女子高爾夫球隊的成員，在常春藤錦標賽中獲得了全常春藤第一隊的稱號。除了在學術和運動方面的努力外，她還是Verge Models（總部位於洛杉磯）和KLA Management的模特。

美國華裔小姐決賽定於7月23日晚在康州金神大賭場舉行，表演嘉賓是情歌天王伍思凯，歡迎大家歡看。詳情請瀏覽：www.misschinesepageant.com。