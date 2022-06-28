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順天堂科學中藥 養生保健首選法拉盛順安堂代理

工商記者鍾淑美／紐約訊
順天堂集團秉持著「誠信經營、創新研發、關懷健康、行銷世界」的企業理念，不斷追求創新與卓越品質，並積極從事新藥、保健食品的研究開發，以達到現代化、科學化、國際化的時代要求。
順天堂集團秉持著「誠信經營、創新研發、關懷健康、行銷世界」的企業理念，不斷追求創新與卓越品質，並積極從事新藥、保健食品的研究開發，以達到現代化、科學化、國際化的時代要求。

中藥藥理博大精深，但中藥材品質與煎煮成分不穩定。順天堂引進日本濃縮技術，開創台灣中藥濃縮技術的新里程，成為首家成功上市濃縮科學中藥的藥廠。75年來，順天堂是台灣科學中藥的領導品牌，也為業界樹立了製藥標竿。「順天應人」、「堅持品質，因為生命價值」，公司遵古中藥之經典，運用現代化製程，生產高品質及安全的產品，榮獲多數先進國家醫藥衛生管理單位的認證，製藥品質超越國際水準。

順天本草專業的研發團隊，是由一群中醫學專家、藥學博士、營養師還有植物化學專家、國寶級中草藥鑑定專家、檢驗技術分析專家等所組成。團隊成員不斷追求創新與卓越品質，堅持「安全、自然、本草、健康」，整合中西理念並承襲傳統，創新研發消費者受用的好產品，為產品品質與安全做嚴格的把關。該研發團隊榮獲各項認證及獎項肯定，希望提供給大家一個便利的本草養生選擇。

代理順天堂科學中藥的紐約順安堂中藥號林中醫師說，科學中藥即是濃縮的精華。中藥在製作過程中必須要先經過水煮，水煮過的好處就是讓藥材中所含有的農藥與一些像是黃趜毒素等的成分，在水煮的過程中被分解掉。藥材中時常含有的重金屬成分，都只會累積在藥渣之中，然後將濃煮過後的湯藥再進行萃取，這時取得的藥粉才是真正的濃縮中藥粉。

「順安堂」中藥號除了代理台灣順天堂科學中藥外，還經營世界各地的中西藥草和山珍海味，包括西藏冬蟲草、美國野山花旗參、南美洲刺參、墨西哥鮑魚、日本干貝、印尼燕窩、韓國高麗參、、台灣養生零食、五穀雜糧、健康食品以及台北迪化街年貨等。

歡迎親臨順安堂中藥行，外州可郵購。法拉盛順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號，喜來登酒店對面）。電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。

法拉盛 日本 醫學

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