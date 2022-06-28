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限量預購 中科靈芝孢子粉含量翻倍強化免疫專用 獲得美國西醫認可

工商記者劉應森／紐約訊
中科靈芝孢子粉含量翻倍，強化免疫專用，獲得美國西醫認可。
中科靈芝孢子粉含量翻倍，強化免疫專用，獲得美國西醫認可。

2022年中科牌赤靈芝破壁孢子粉膠囊全面升級，含量由原先的15g每瓶翻倍升級為30g每瓶。孢子粉中最關鍵的兩大功效成分：靈芝多醣和靈芝三萜，分別提高到了1.9%和3.7%，有效成分是原本的2倍以上。按照含量和有效成分，增強版的靈芝孢子粉，相當於普通版靈芝孢子粉的2瓶以上。即日起，增強版靈芝孢子粉進行超前預售活動，按照原先靈芝孢子粉的價格可購買全新增強版靈芝孢子粉，加量不加價，相當於五折優惠。

中科院旗下的中科破壁靈芝孢子粉，是唯一受到美國權威腫瘤醫院認可並直接加入臨床使用的靈芝類營養品，可以有效地幫助體質虛弱人群和特殊疾病人群重建體質。大量的醫學研究證明，每日攝入1-4g的破壁靈芝孢子粉，可以有效改善體質和輔助抵禦疾病。靈芝中富含的靈芝多醣和三萜成分，可以增強機體抵抗力、降低感染風險、養護慢性疾病。

中科集團在漫長的疫情期間，沒有停止公益和研發的腳步。中科集團的靈芝公益贈領，為千家萬戶的民眾和醫護人員送去了健康，為社區抗疫貢獻了自己的力量，不少人都感受到了他們的真誠服務。在多年靈芝孢子粉的臨床研究當中，中科集團發現，最初制定的每日0.5克服用量已經不能滿足現代人的身體保健需求。遵循中藥的量效關係，數據證明，最低1g的日服用量，能夠起到非常好的效果，可以更好地幫助使用者渡過疫情的艱難時光並提高免疫、守護家人。

在各行各業成本上漲、終端產品大幅漲價的今天，中科集團勿忘初衷，不增加消費者的服用成本，維護消費者心中的正能量和良好的社區口碑，特此正式推出新品：第二代北美增強版孢子粉，加倍升級不加價，在保證品質的同時，為使用者帶來更好的使用體驗。

即日起，凡參與超前預定活動，都可以享受超低優惠，數量有限，限量供應。中科專注天然草本研究38載，為您帶來科學精粹的健康佳品。預購熱線：1-888-886-8834，地址：136-33 37th Ave, Ste2B Flushing, NY 11354（法拉盛37Ave影像中心隔壁）。

疫情 醫學 法拉盛

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