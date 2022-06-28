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法拉盛銀行艾姆赫斯特分行新張提供個人及商業帳戶貸款服務

工商記者陳麗欣／紐約訊
法拉盛銀行艾姆赫斯特分行日前新張剪綵，中右一為法拉盛銀行總裁兼首席執行官：約翰‧伯蘭(John Buran)，中間為高級副總裁兼亞洲市場總監：吳薛美嫦Judy Ng，中左一為艾姆赫斯特分行經理：Robert Young。
法拉盛銀行艾姆赫斯特分行日前新張剪綵，中右一為法拉盛銀行總裁兼首席執行官：約翰‧伯蘭(John Buran)，中間為高級副總裁兼亞洲市場總監：吳薛美嫦Judy Ng，中左一為艾姆赫斯特分行經理：Robert Young。

法拉盛銀行的母公司——法拉盛金融公司(納斯達克代碼：FFIC)，日前在其位於紐約艾姆赫斯特皇后大道的新分行舉行了剪彩儀式，宣布撥款支持紐約市的兩個非營利組織，當地政府和學校官員以及社區領袖參加了此次活動。

在儀式上，該行總裁兼首席執行官約翰·R·布蘭(John R. Buran)向NYC Kids RISE Save for College Program贈送了一張支票。NYC Kids RISE Save for College Program的社區獎學金，將支持PS 110Q的幼兒園學生。該行還向皇后區社區住房服務提供了贈款支票，這將有助於資助他們的首次購房者、經濟適用房和租賃援助計劃。

法拉盛銀行總裁兼首席執行官John R. Buran表示：「我們很高興能夠擴大我們在皇后區多元文化市場的影響力，進一步發展與這個充滿活力社區的居民和企業的關係。這些是我們作為一家社區銀行，如何通過在財政和志願者支持下贊助當地和文化組織，來展示我們對社區承諾的顯著例子。NYC Kids RISE Save for College Program希望通過促進資產建設及加強大學和職業建設，推動社區層面的經濟機會和流動性變化。多年來，我們一直積極參與經濟適用房，支持該地區的許多項目。我們對皇后區鄰里住房服務的贈款，將為那些正在尋找他們第一個家或尋找一個可以稱之為家的個人或家庭，提供能負擔得起的地方和支持。我們期待與NYC Kids RISE和皇后區社區住房服務中心合作，支持他們的使命，幫助家庭建立大學儲蓄基金，並確保獲得安全、負擔得起的住房。」

該分行座落於皇后大道上Elm West大廈的一樓轉角邊間，緊鄰百老匯大道，臨近Queens Center購物中心。該區亞裔人口占比高，僅次於法拉盛，是投資者選擇該區作為拓展業務的重要據點。未來將有更多商業樓盤和多家銀行進駐，也會為此區帶來更興盛的繁榮景象。

法拉盛銀行近年拓點快速，在紐約市已有26家分行。該分行提供商業樓貸款、私人貸款、SBA貸款、個人/商業帳戶、信用卡業務等，任何貸款問題皆可提供諮詢服務。另外，在法拉盛銀行的55,000個自動提款機(ATM)取錢免手續費，歡迎僑胞多加利用。該分行根據社區需求，可提供英文、福州話、普通話、廣東話、西班牙語、印度化等多語服務。更多有關法拉盛銀行訊息，可瀏覽：www.flushingbank.com查詢。

法拉盛 貸款 皇后區

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