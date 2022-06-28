張德海律師淺談聯邦催辦令

張德海律師提醒，聯邦催辦令在疫情期間仍正常受理。

疫情 期間，許多僑胞苦苦等候移民申請結果多時，卻一直得不到移民局 的回覆。執業於法拉盛地區、精擅移民/刑事及家事法的張德海律師提醒僑胞，聯邦催辦令可以讓移民局迅速處理申請人的案件，而在疫情期間，移民局仍正常受理聯邦催辦令。

張德海律師表示，在疫情期間，聯邦法庭對待催辦令的案子仍一直正常受理，未受疫情影響。申請人在政治庇護或綠卡 申請遞交多年後，手指模也打了，卻一直不安排問話或綠卡遲遲不下來；又或是家屬申請多年得不到答覆，打電話給移民局或親自到移民局當面諮詢，得到的答案卻往往是繼續等待或正在處理中；等了幾個月後再打電話給移民局或親自跑一趟移民局諮詢，得到的答案和上次大同小異，甚至求助聯邦議員，答覆就是要繼續等待。

一年又一年，遞交的政治庇護或綠卡申請就如同石沉大海，也不知移民局是同意還是不同意。得不到移民局的說法或安排問話，總不能一直苦等下去，此時聯邦催辦令就派上用場。通常案子啟動後，平均約三、四個月的時間，移民局會安排政庇申請人問話。如果是綠卡申請，移民局會在審核批准後，將綠卡或家屬申請的批准信寄出，或是領事館會發出通知請家屬面談問話。

申請人在決定做聯邦催辦令之前常會有一些顧慮：告政府，政府會打擊報復你嗎？張德海律師表示，這類「告政府」的案子絕對不會受到政府的報復，政府律師收到訴狀後會認真對待、加快處理，所以申請聯邦催辦令的當事人可放心。

張德海律師是哈佛大學碩士、美國法學博士、聯邦巡迴法庭第1/2/3/4/5/6/7/9/10/11出庭律師，在處理移民、刑事、婚姻及聯邦上訴案子方面有著20年經驗。法拉盛辦公室地址：飛越皇后大樓9樓G室（136-20 38th Avenue, Suite 9G, Flushing, NY 11354），電話：718-463-1111。