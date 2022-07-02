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世界日報「中秋文化節」邀各界共襄盛舉

紐約訊
世界日報「中秋文化節」，邀各界共襄盛舉。
世界日報「中秋文化節」，邀各界共襄盛舉。

對於在美華人來說，中秋節是農曆新年以外最重要的中國節日。中秋節的中國元素鮮明突出，寓意合家團圓，深受大家的重視，同時也是一個文化傳承的好機會。世界日報今年特別在中秋節的前夕——9月9日星期五，舉辦一場大型的「中秋文化節」活動，集民俗表演、現場活動、精彩遊戲和攤位等於一體，與各界一起共慶中秋、弘揚中華文化。

「中秋文化節」由世界日報活動部精心策劃，在法拉盛喜來登酒店二樓的大型宴會廳舉行，分成：舞台區——舉辦各種表演及抽獎活動；民俗工藝區——提供各種民俗工藝、繪畫藝術等民俗藝術品的展示和表演；攤位區——各種中秋商品、食品、飲品等；資訊區——提供針對華人社區的相關服務資訊。世界日報活動部還會規劃各種中秋應景活動貫穿其中，如猜燈謎、貼紙等，讓大家快過中秋，有一種回到故鄉的感覺。如天氣許可，當天還會安排戶外賞月區。世界日報活動部的年輕人，正密鑼緊鼓地籌備各類活動，有興趣參與的演出團體、藝術團體、個人等，都可與世界日報活動部聯絡，希望能集合社區的力量，帶來一場精彩紛呈的展覽。

除了各種文藝表演和遊戲，中秋文化節的重頭戲是攤位區。主辦單位規劃了30-40個攤位，預計有精美小食、中秋月餅、應節產品、各類食品、花旗參、海鮮乾貨、珠寶攤位等，前來參加活動的民眾可以現場購買想要的東西。中秋文化節會吸引那些對中華文化有興趣的人士，由於展會從下午二時開至晚九時，將會有不同年齡層的人士參加，將是紐約最大型的中秋節慶祝活動之一。

主辦單位為「中秋文化節」設有多種贊助方案以及攤位招商計劃等，有興趣參與的企業可聯絡世界日報：718-746-8889（工商服務部分機6345，活動部分機6362），電郵：[email protected]

「中秋文化節」舉辦時間：9月9日（周五）下午2點至晚上9點，地點：紐約法拉盛喜來登酒店(Sheraton LaGuardia East Hotel，135-20 39th Ave., Flushing, NY 11354)。

世界日報 法拉盛 華人

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