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「如何安全渡過動盪的市場環境」免費線上公益講座

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
「如何安全渡過動盪的市場環境」免費線上公益講座，由恆信總裁陳永杰(Derek)、資深理財規劃師黃錫賢(Tony)主講。
「如何安全渡過動盪的市場環境」免費線上公益講座，由恆信總裁陳永杰(Derek)、資深理財規劃師黃錫賢(Tony)主講。

由恆信理財所舉辦的免費線上公益講座——「如何安全渡過動盪的市場環境」，將於六月二十八日晚上8點至9點(美東時間)舉行。由恆信理財總裁Derek Chan(陳永杰)及資深理財規劃師Tony Wong(黃錫賢)主講，為僑胞深入淺出地分析與規劃現今的投資環境，歡迎有興趣的僑胞掃碼免費註冊或致電華語專線查詢。

日前，聯邦公開市場委員會將基準貸款利率上調75個基點，這是自1994年以來的最大增幅。美聯儲主席面臨一連串關於衰退風險的問題，經濟學家越來越多地指出未來兩年某個時候經濟衰退的可能性。但主席鮑威爾說：「美國經濟非常強勁，能夠很好地應對收緊貨幣政策。」事實真是如此嗎？

面對一連串未知或可預期的投資風險，恆信理財在此次講座中將帶領投資者瞭解到：自己的財務所面臨的風險、如何避免或減低風險、在如此不明朗的環境下如何選擇投標物、未來俄烏戰爭對美國金融市場是否會帶來影響、全世界一片通膨危機和不斷利率調整下的投資短長期前景……每道講題皆與目前投資環境息息相關，是每一位投資者所關心的議題，歡迎僑胞把握這個專業又難逢的機會，上線聆聽。

恆信理財總裁Derek表示，勞工部的消費者物價指數，上個月較上年同期上漲8.6%，創4年來新高。密歇根大學的數據顯示，美國家庭預計未來5到10年的通脹率為3.3%，為2008年以來的最高水平，高於5月份的3%。如此看來，未来12-18月内，市场进入衰退是「不可避免」的。

美國官員們對未來政策路徑的前瞻性指導並實施加息，將10年期美國國債收益率推高至3%以上，標準普爾500股指下跌超過20%。飆升的抵押貸款利率正在幫助房地產市場降溫，每一項指標皆為投資埋下了引爆的因子。

無論何時或是否經濟衰退來襲，目前的經濟大環境對低收入家庭受到的打擊最大。不論您是已陷入其中的投資者或想藉由熊市投入市場者，由恆信理財所舉辦的免費線上公益講座——「如何安全渡過動盪的市場環境」，絕對是授業解惑的線上課程，資深且專業的投資理財顧問親自線上回答您的投資窘況。恆信理財集團擁有全紐約最專業的理財菁英團隊，用熟悉的語言量身打造專屬您個人的投資理財計劃。恆信理財(GREATER HUDSON FINANCIAL)地址：136-20 38TH  Ave, Suite 8J, Flushing, NY 11354，華語服務專線：718-878-5758，網址：www.greaterhudsonfinancial.com。

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