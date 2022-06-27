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麒麟雲總機 業務的好幫手

工商記者高傑文／紐約訊

服務華人社區20年的麒麟電視，於2020年推出了「麒麟雲總機」商業電話服務(www.kylinbiz.com)，向美國和加拿大的商家提供功能強大、品質出眾的企業通訊解決方案。麒麟商業電話，每條線費用$19.99/月，價格只有傳統商業電話的30%，而功能及方便性卻遠超傳統電話，更符合現代企業的需求。現在安裝更提供加值服務，把您的產品和服務推薦給麒麟電視100,000+的受眾。

麒麟雲總機是專為華人企業量身定制的電話系統，特別適合診所、律師樓、會計師、旅行社、保險、理財中介及各類培訓機構等。

部分典型應用：

●可保留原號碼、配置簡單，無需複雜佈線，只需將麒麟雲總機提供的轉接器連接上互聯網和電話機即可。小巧輕便的連接器拿到哪裡，哪裡就是辦公室，可輕鬆實現異地辦公、移動辦公、多地辦公等。

●可根據您的業務特點設置中英文語音導航、留言提示，讓您的公司在客戶那顯得特別專業可靠。

●可設置定時自動呼轉、通話錄音和留言完整保存發送至指定電郵地址，讓您的客戶永不流失。

●集成亞馬遜、谷歌雲，7天24小時在線，永不掉線。

●根據您的業務需求來配置其他服務。

麒麟雲總機完全可以根據業務需求，提供所需的訂製服務。

疫情讓很多華人企業面臨空前挑戰，麒麟雲總機深信唯有通過科技提升運營品質，才能在疫後經濟復蘇中拔得頭籌。麒麟雲總機願祝華人企業一臂之力，請撥打電話：888-518-7018進行聯繫。麒麟雲總機一定會以最優惠的價格、最周到的服務讓您滿意，也歡迎華人商家成為商業電話經銷商，麒麟雲總機會提供專業培訓和豐厚的傭金分配方案，請電郵至：[email protected]進行聯繫。更多資訊，請查詢www.kylintv.com（麒麟電視及麒麟電話）以及www.kylinbiz.com（麒麟雲總機）。

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