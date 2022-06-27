萬通互惠紐約市提供優質培訓平臺 誠邀有志金融界人士挑戰高薪行業

萬通理財紐約市業務總經理陳曉Andy希望有更多有志參與金融服務的僑胞，加入萬通理財的隊伍。

美國萬通互惠理財(MassMutual)，是在美歷史最悠久、財務最穩健的金融保險機構之一，為有沖勁、想轉換職業軌道、有志進入金融保險業的人士提供極佳的機會和平臺。眾所周知，美國是世界金融市場的中心，而其各類金融理財工具、產品及投資 策略千變萬化，常讓人眼花繚亂、無所適從。成為一位成功的理財專員，可以學習及掌握專業理財知識，指點客戶在風險管理、資產規劃、財富累積及管理上做出最佳選擇，這樣不僅可以幫助華裔社區中的個人、家庭及企業做好財富保障、積累與傳承，同時又可以置身於一份既充滿挑戰卻富有意義兼高收入的工作。

目前萬通互惠紐約市 法拉盛分行正在擴展華裔市場的服務與業務，期待招聘對工作有高度熱忱並願意挑戰自我的有志之士加入他們的大家庭。負責招聘的業務總經理陳曉Andy介紹，MassMutual NYC（萬通互惠紐約市）有業界最優質的職前訓練和長期培訓計劃及課程，可以幫助有志者迅速拿到執照、瞭解公司產品並掌握專業金融知識。理財專員還可以運用這些專業知識為僑胞量身定製財務規劃，建立美好的財富前程與未來。萬通互惠理財作為業界翹楚，提供符合資格的員工優渥的待遇和完善的福利，包括醫療保險 、牙科保險、長短期殘障保險、401K、退休金、定期人壽保險等。公司還通暢合理的晉升制度，有意進階管理階層的員工都可以通過持續深造、出色業績、獲取更高級別的投資或理財規劃類執照等綜合表現，來實現個人提升的寄望。

業務總經理Andy表示，小富靠勤、大富靠「理」，萬通互惠理財結合廣泛的金融工具與全方位的專業服務，每位財務代表都肩負了財務教育者的重任，為客戶量身打造最適合他們的理財方案，照顧人生不同階段的保障和理財需求。他們還強調，許多新移民的僑胞不甚瞭解保險、金融、理財、稅務、財富管理及整體財務規劃等知識，導致許多理財致富的機會擦身而過，頗為可惜，特別是疫情爆發的這一兩年，更好地規劃未來不僅是未雨綢繆，更是當務之急。隨著大家對理財意識的逐漸增加，也突顯出市場上對專業理財專員需求的增加。萬通互惠紐約市在人才培養方面投入了大量資源，在強大精英導師與領導團隊的引領下，新入行的專員可以迅速提高自身專業水準。在科技方面也註入了大量的投資和人力，讓專員們能更快捷的找尋與產品和業務相關的資源，同時也提升了更優質的客戶聯系平臺。

萬通互惠理財多年來致力於提供優質的金融產品，包括人壽保險、傷殘收入保險、長期護理保險、固定年金保險以及退休/401K計劃，歡迎積極、有上進心的有志之士加入萬通互惠的大家庭，創造事業新高峰。MassMutual NYC（萬通互惠理財紐約市）分行在法拉盛、唐人街及布碌侖均設有辦事處，若有意瞭解更多資訊，請電：917-770-3818，洽業務總經理陳曉，或電郵：[email protected]。