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陳偉濤律師 談商標使用證據要求及規定

工商記者廖學錕／紐約訊
法岸律師事務所陳偉濤律師。
法岸律師事務所陳偉濤律師。

商標是企業及其商品或勞務品牌的象徵，用來爭取消費者對其企業及品牌的認同感。美國商標法中關於「商標使用」有著非常嚴格的規定，執業於紐約地區的「法岸律師事務所」資深商標律師陳偉濤律師，針對美國商標法提出其專業見解及建議，供僑胞參考。

陳偉濤律師表示，申請擁有並使用商標權，不僅要求必須在美國已經使用該商標，而且對於註冊成功的商標也有強制使用的規定，否則即使註冊獲得使用的商標，也會被美國專利商標局主動撤銷。

一般來說，美國商標局對商標使用證據形式有以下的要求，包括：1.產品的標籤；2.包裝；3.帶有商標的產品照片；4.產品的陳列（產品目錄）和展覽，不需提供真實的產品。

不能作為產品使用證據的類型有：1.發票；2.提單；3.訂貨單；4.宣傳冊；5.名片；6.公開出版物；7.傳單。

至於服務商標的使用證據，主要是有關所提供服務的手冊、廣告宣傳、名片以及上述證據形式的照片。但是需要注意的是，以上證據形式不能僅僅顯示商標，而必須涉及所提供的服務。

此外，美國專利商標局要求申請人/註冊人以宣誓書的形式聲明，在所有的商品/服務上都有真實地在商業上使用該商標。在提供使用證據時，往往一個類別只要求提供一件使用證據即可，不需提供所有指定的商品或服務。有時商標局會把一個大類別下的產品分成幾個小組，要求每個分組內提供至少一件使用證據。

使用證據上的商標要清楚顯著，且必須與申請/註冊的商標一模一樣。如果申請/註冊的是中文商標、有獨特設計的英文商標或圖形商標，那麼使用證據上的商標必須與申請/註冊商標保持一致，不能有任何簡繁體、字體、加粗、變斜等變化。如果申請/註冊的是純英文商標，且聲明了英文字母為普通字體(Standard Characters)，則使用證據上的英文商標可以採用大小寫、粗細體等與申請/註冊商標稍有不同的英文字母。如果使用證據上有除英文之外的文字，必須提供認證的英文翻譯，因此建議最好提供全英文的使用證據。如果無法提供全英文，建議申請人/註冊人選擇英文所占比重較多、中文比較好翻譯的使用證據。

法岸律師事務所陳偉濤律師專精商標法、商標購買/出售/轉讓需求、美國商標糾紛、美國商標侵權或美國商標訴訟等業務。地址：38-08 Union Street, 11A, Flushing, NY 11354，電話：718-766-2567，電郵：[email protected]

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