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國稅局擴大語音機器人服務選項 減少納稅人等待時間

紐約訊

美國國稅局宣布擴大語音機器人選項，幫助符合條件的納稅人輕鬆驗證身份以設置或修改付款計劃，同時避免漫長的等待時間。

語音機器人通過人工智能驅動的軟件運行，使來電者能夠獲得交互式語音回復的導航。自1月份以來，國稅局一直在許多免費電話線上使用語音機器人，納稅人如果有簡單的付款或通知相關問題，可快速獲取所需信息並避免等待。如有需要，納稅人還是能夠與講英語或西班牙語的國稅局電話專員進行交談。

國稅局計劃在2022年對語音機器人的服務進行額外增強，將允許通過身份驗證的個人（擁有已建立或新創建PIN的納稅人）獲取：帳戶和稅表謄本、付款歷史、當前欠款。

除了付款熱線之外，語音機器人還可以為經濟影響補助金(EIP)免費熱線來電者的常見問題，提供常規程序回復。國稅局在2月份為子女稅優惠預付款免費熱線添加了語音機器人，為需要幫助確認2021年稅表上優惠額的來電者提供類似的幫助。

其它國稅局自助服務選項，請訪問：https://www.irs.gov/zh-hans/newsroom/get-ready-for-taxes-bookmark-irsgov-resources-and-online-tools-to-use-before-during-and-after-filing。

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