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李致一美容整形推薦美容新趨勢

工商記者廖學錕／紐約訊
李致一美容整形引進「微電流臉部療程」，輕鬆、高效地緊緻肌膚。
李致一美容整形引進「微電流臉部療程」，輕鬆、高效地緊緻肌膚。

執業於法拉盛，並將主流美容整形技術及資訊引薦至華人社區的李致一美容整形外科中心，因應眾多重視自我形象人士對護膚美容的多元需求，特別推薦流行於主流醫美界的醫療美容護理系列。

「微電流臉部療程」（Microcurrent facial treatment），是臉部美容的新趨勢。這項非侵入性的療程，以微小的電流，刺激、舒緩、拉提臉部的肌肉。該療程獲多位好萊塢女星的肯定及採用，表示療程就好像是臉部肌肉的小小肌力訓練。當進行微電流臉部療程時，會在臉上敷上助導電的凝膠，這導電凝膠就如同在超音波檢查時使用的膠體。接著，以兩根通電的金屬棒在臉部來回輕輕推動按摩，同時以電流刺激深層的肌肉組織。美容師會告訴顧客，這兩根金屬「魔法棒」會來回釋放電流以刺激皮膚與肌肉，最終達到拉提緊緻肌膚的效果。療程每次進行時間約45分鐘，進行越多次，效果越顯著。在進行療程時，臉部皮膚或有輕微刺痛感，嘴巴或感覺到金屬味，但大多數人都會有相當的放鬆感。

另一項美容護膚療程為：法國專利Silver Mask Facial。這項美容護膚系列，使用電穿孔方法，結合7種不同的微電流頻率。該技術可以對皮膚細胞進行電滲透，吸收精華中的營養成分，同時增加天然膠原蛋白及彈性蛋白纖維的產生，改善肌肉張力。這項護膚技術使用法國Silver專利面膜，可將所有生物纖維素面膜成分擴散到皮膚深層，滋潤、滋養、光滑、豐滿面部皮膚，具有抗皺效果。這項技術男女皆宜，為所有皮膚類型專屬訂製，無創、無痛。這些先進的護膚療法，可以在面部或身體皮膚上進行。

李致一醫學博士畢業於紐約大學，於美國著名的Cleveland Clinic Foundation接受臨床訓練。李致一整形美容中心的美容整形項目，可以滿足愛美人士的需要，如超聲刀拉皮、隆胸、雙眼皮、下眼袋、抽脂及臉部埋線拉皮等各類美容整形項目。欲瞭解詳情，請瀏覽網址：www.steveleemd.com；診所地址：39-16 Prince St, Suite 153, Flushing, NY 11354（法拉盛富頓一號廣場153室）；預約電話：718-886-8996。

肌肉 法拉盛 醫學

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