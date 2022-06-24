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美加補習學校秋季班招生 9/10開課 採混合教學

工商記者鍾淑美／紐約訊

在法拉盛地區規模和口碑均首屈一指的美加補習學校，2022秋季班己開始招生。秋季班將採混合教學，上課日期9月10日至12月17日，共15個上課日，歡迎網上註册。

「美加補習學校」自疫情開始以來，為了不耽誤學生學習，率先帶領學校堅實的師資團隊，集成線上教學系統，採用的遠端教學方式深受家長和學生的肯定。今年秋季班還是維持線上課程，將於9月10日開學，讓學生可以在家使用電腦遠端上課，並在線上進行試題練習。

2022年秋季班的線上教學系統，包括了資優英文數學進攻班，適合三至七年級學生（9月秋季年級）；SAT模擬測試，提供考生線上課程，上課時間為9月11日至11月27日（共6次考試及6次講解）；SHSAT進攻班適合8、9年級學生，提供模擬測試和考題講解，日期：9月11日至10月16日（周日），上午講解，下午進行模擬考試；提高申請大學SAT考試成績的「SAT應考班」，適合11、12年級報讀，主攻創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧。

針對大學理事會SAT、ACT官方線上考試，美加補習學校設計了New SAT教材和線上學習系統，是學生獲得高分的保證。這項線上學習系統包括作業檢查、參與試題練習、試題分析等，讓每位同學瞭解自己的弱項，從而加強學習的要點。

美加補習學校的老師能與每一位學生緊密交互，保持如同在校般集體學習、分享學習心得、互相照顧的團體精神。學生可以通過線上學習與老師交互，吸收老師教導的知識，同時發表學習心得。線上學習作為課堂上課的補充教材，無疑是在籍考生獲取高分數和達到目標分數的最佳選擇。美加補習學校線上教學就是一個重新設計的教學方向，能讓美國不同地區的學生，通過網上學習培養與時並進的學術技能，從而適應新學年開課。

「美加補習學校」自創校以來一直採用最新的教學方法，著重於學生的閱讀理解，並加強學生的英文答題能力，同時培養學生的組織理解能力，要求學生對所學內容能融會貫通並加以分析，這樣才能作答準確。在數學考試時，美加補習學校強調思考過程、文本題及邏輯推理，要求學生靈活思考去解答變化多端的考題。

「美加補習學校」輔導制度完善，特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態以補充教材並配合最新考試趨勢，從而奠定學生良好基礎、加強學生較弱科目。多年來，該校各年級學生輔導實效、升學率高，廣獲各族裔學生及家長好評，歡迎前往該校參觀洽詢（周三五六上午9時至下午3時）。

地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；報名電話：718-961-8886、718-359-3952；詳情請上網查詢註冊：www.mega-academy.com。

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