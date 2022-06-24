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圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

東方聽力中心提供專業聽力、眩暈檢查

工商記者鍾淑美／紐約訊

暈眩不一定是腦的問題，70%都是由「耳朵」引起。暈眩患者不僅感覺「頭暈」，連帶著還有「旋轉」的感覺，雖然不是嚴重疾病，卻對日常生活有極大的影響。東方聽力中心接受檢查測試，同時也接受大部分醫療保險，可提供國、粵、台、英語等多語種服務。

該中心表示，不少眩暈患者擔心暈眩症狀是不是由於腦部發生病變導致的，事實上，大多數暈眩症狀都和耳朵相關。由耳朵導致的暈眩，常常伴隨聽力改變、耳鳴、眼顫等，「耳疾」是關鍵。

聽覺是一種因人而異的主觀意識，很多人聽力退化卻不自知，但人們可以根據生活中的一些事情發現蛛絲馬跡。例如：電視音量開得很高或講話時經常需要對方重複，在家人的建議下做了聽力測試，才發覺耳朵出了問題；有些小孩突然學業退步，檢查後才發現是聽不見老師講課。小孩容易患有中耳炎，這也會造成聽力障礙，如果父母能夠盡早發現並治療，恢復率也將大大提高。早期的中耳炎沒有太明顯的症狀，這就需要家長多加關心及留意孩子狀況。

有人雖然經檢查後發現聽力低於標準，但卻不願配戴助聽器；也有人因為想聽得更加清楚，而選擇配戴助聽器。新一代的助聽器一改過去助聽器大而笨重的缺點，擁有了體積小、重量輕、外形更美觀、佩戴更舒適等優點。新一代助聽器可充電，無需每周更換電池，還可自動調節各項設置，佩戴者可以根據其所處環境進行調節，使助聽器達到最佳的使用效果。最新科技的助聽器具有人工智能技術，引入健康聽力概念，集成傳感器和人工智能，可通過用戶在不同環境的使用去跟蹤身體活動並衡量認知建康狀態，提供多種調節功能，還能監測並向家人手機發出跌倒警報。

由郭晶醫學博士主理的東方聽力中心，服務華人社區多年，經驗豐富，可驗配新進的精密助聽器，還可提供多種專業聽力、眩暈檢查，預約電話：347-393-3130。法拉盛診所地址：友聯街38-08號7樓7E室，電話：718-353-6150；華埠診所地址：格蘭街217號6樓，電話：646-422-7562；布碌崙診所地址：50街863號2樓M4室(8大道夾9大道)，電話：718-853-2347。

人工智能 醫療保險 華埠

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