人生風險與財富傳承規劃 設立白卡信託

啟揚中心月底將舉辦一個研討會，主題為：如何設立白卡信託——從專業的角度幫助大家提早合理規劃。

天有不測風雲，但風險卻並非完全不可捉摸。今年三月，啟揚活動中心榮幸邀請到明理律師事務所的資深遺產律師——冉燕飛女士，為線上線下百餘名聽眾帶來遺產規劃公益講座，現場氣氛十分熱烈。遺產規劃中，醫療補助卡（俗稱白卡）保護信託計劃是其中重要的一環。為幫助社區深度瞭解具體資訊，尤其是因文化語言差異而對信託知識缺乏足夠瞭解的華人 社區，冉燕飛律師將再次做客啟揚研討會，帶來第二講：如何設立白卡信託——從專業的角度幫助大家提早合理規劃。同時，長島 華人療養院 也將再次做客啟揚研討會，由主管葉小姐為大家介紹專業安心的療養院服務。

冉燕飛律師是紐約明理律師事務所的合夥人，專註於遺產規劃和信託法律業務。

華人療養院是Nassau University Medical Center的附屬機構，有優秀醫生團隊駐診，提供長短期護理和康復治療、24小時急診室、針對不同病症提供治療等多種服務。有華人工作人員解釋和跟進病人康復療程，從入院到出院都安排妥當，讓家人放心。華人療養院（長島）環境舒適、干淨，有中餐飲食、節日或生日聚會、夏季戶外燒烤活動、中文電視和雜誌等娛樂活動，更有華人牧師帶領每日敬拜。

啟揚基金會是非營利機構，將發揚文化、服務社區作為其宗旨。該基金會贊助的文化活動有亞洲節、節日慶典等，還會舉辦合唱、舞蹈、樂器表演，推廣中華文化以回饋社區。啟揚基金會服務的社區涵蓋法拉盛及長島，帶動新移民多元文化社區的融合及成長。

時間：6月28日（星期二）晚七點；現場講座地點：Glow Community Center啟揚活動中心（133-29 41st Ave, 1st Floor., Flushing, NY 11355），有小茶點提供。

網上參與方式：https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsfuiqrjkqGNGdTr0BXUhhaR_CFWR-TYuQ；ZOOM會議號碼：890-1935-4753，密碼：GCC。

網站：glownyc.org，微信號：glowcommunitycenter，電話：718-359-1888。