我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

宏圖煤氣水喉持牌上門執行紐約巿安檢煤氣LL152法規

工商記者鍾淑美／紐約訊

宏圖執照煤氣水喉暖氣維修，由執照水喉師親自主持並執行紐約巿安檢煤氣LL152法規，協助僑胞在向市政府提交檢查文件之前，煤氣系統狀況安全良好。

宏圖水喉的管道工都是訓練有素的專業人員，可提供最專業的管道服務，包括通下水道、電腦驗渠、真空高壓通渠、煤氣洩漏維修、暖氣安裝維修、商業爐年檢、餐館煤氣線路檢查等。公司急客戶之所急，提供24小時電話，歡迎聯繫。

煤氣的安全使用，關乎我們及家人的健康和社區的安全。宏圖媒氣水喉公司特別提醒在紐約經營餐館的朋友，紐約市在2020年初推出了一條法律Local law 152，規定紐約市所有的建築物每四年需進行一次煤氣管道檢查。這項檢查要求由持有紐約市許可證的水喉師，對從入口到所有暴露的煤氣管道進行檢查，並對所有公共區域和機械室進行煤氣洩漏調查。未提交檢查報告的商家會被處以最高1萬美元的巨額罰款，並逐年累積直到檢查通過為止。local law 152根據單獨的紐約州法律強制執行，與ConEdison或者 National Grid煤氣檢查不同。

宏圖煤氣水喉公司持牌上門、技術本位，提供24小時服務，無論是下水道堵塞還是煤氣洩漏，都可立即進行處理。公司設立了24小時服務熱線，接到電話後會立即派出維修人員，不論白天黑夜、週末或節假日，保證在第一時間前往解決問題。宏圖執照煤氣水喉暖氣維修24小時電話：917-655-2888（日/夜）、718-216-7327。

紐約市 紐約州

上一則

紐約華裔男女涉運市值逾百萬仿冒品 賓州高速路被捕

下一則

中國信託銀行網路定存 10個月1.00%年利率

延伸閱讀

民調：紐約州長霍楚初選優勢大 共和黨在普選中贏面小

民調：紐約州長霍楚初選優勢大 共和黨在普選中贏面小
紐約、巴黎地標上手？跟著珠寶輕旅行

紐約、巴黎地標上手？跟著珠寶輕旅行
法拉盛紐約美食城 翻新重開

法拉盛紐約美食城 翻新重開

最大範圍部署警力 紐約地鐵採單警巡邏

最大範圍部署警力 紐約地鐵採單警巡邏
紐約市疫情 降至「中風險」

紐約市疫情 降至「中風險」

熱門新聞

美國前不久又出現一波新冠感染潮，圖為一名女子在曼哈頓街頭接受病毒檢測。(歐新社)

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

2022-06-20 07:27
李雲昊盜取他人的失業金與銀行存款，在手機存有將紙幣當扇子的炫富照。(紐約聯邦東區檢察官辦公室提供)

百元美金當扇炫富 法拉盛華男涉盜失業金逾29萬元

2022-06-21 15:50
陳蕊(左)與李海因涉涉從事非法交易等罪名被賓州警方逮捕。(取自WTAE-TV Pittsburgh 視頻)

紐約華裔男女涉運市值逾百萬仿冒品 賓州高速路被捕

2022-06-22 15:54
華裔V女士(左)在福壽老人中心的座談會上分享她受子女家暴的經歷。(記者牟蘭/攝影)

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

2022-06-16 02:30
張揚(前排中)在辯護律師的陪同下上庭。(記者牟蘭／攝影)

找毒品涉殺紐約華男 嫌犯開庭無悔意 死者親友：無妄之災

2022-06-17 12:31
紐約市長亞當斯終結警察地鐵結伴巡邏 ，稱「單打獨鬥」更高效。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

2022-06-19 07:26

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼