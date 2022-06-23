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2022年度「大紐約區華人教育基金會」頒獎典禮及籌款晚宴

紐約訊
往年大紐約區華人教育基金會晚宴現場。
往年大紐約區華人教育基金會晚宴現場。

2022年度「大紐約區華人教育基金會」頒獎典禮及籌款晚宴，訂於7月14日在法拉盛喜來登舉行，歡迎各機構、公司、各界人士參與，為支持優秀華裔學生就學而共襄盛舉。

成立於2004年的大紐約區華人教育基金會(Greater New York Chinese Dollars for Scholars)，是全美第一個專為華裔學生而設的Dollars for Scholars基金會，主要宗旨是動員社區力量為優秀學生籌募獎學金經費，今年已邁入第17屆。

教育基金會是一個501c3機構，所有捐款都能按法例扣稅，所籌到的款項將全數用作獎學金用途。基金會同時亦提供不同的學業計劃，幫助學生及家長知道社區提供的服務資源，包括實習、入學、助學金資料以及輔導和專業網絡等。詳情可至基金會網站瞭解：www.greaternychinese.dollarsforscholars.org。

大紐約區華人教育基金會面向將在秋天進入大學的紐約、新州和康州的12年級華生，今年會頒發家庭財務需求獎學金(Need-Based Scholarship)二名；優秀獎學金(Merit Scholarship)六名；新移民獎學金(New Immigrant Scholarship)二名。雲吞食品公司獎學金(Wonton Food Achievement Scholarship)面向全美華生（八名），專為在美國亞洲餐館工作的員工子女而設。以上共18個獎學金名額。

大紐約區華人教育基金會的所有董事和職員都是志願性質，他們會監督整個獎學金計劃，保證基金都能分配給社區內的合格學生。申請人任選一項申請，得主將由獎學金委員會篩選，也會自動審核申請人符合資格的其他獎項。

7月14日在法拉盛喜來登舉行的「大紐約區華人教育基金會」頒獎典禮及籌款晚宴，2022年度的得獎學生將會出席，部分往年得獎學生也會參與進來；捐贈的機構、公司行號、團體及個人，都會被邀請出席。晚宴結束後，世界日報會擇日編纂出版「2022大紐約區華人教育基金會」特刊，介紹得獎人及參與捐贈的機構、公司行號、團體、個人，同時還將附上晚宴的花絮。

大紐約區華人教育基金會及世界日報共同設計了多個贊助級別，無論捐助多少都非常歡迎。有關贊助的詳細計劃可通過電話、電郵查詢，大家亦可以購買晚宴入場券的方式捐助，每位$200。

詳情請電世界日報工商服務部：718-746-8889（分機6345），或電郵至：[email protected]。地址：141-07 20th Ave., Whitestone, NY 11357。

教育 華人 世界日報

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