歐美取消登機前檢測 重啟歐洲旅遊

搭乘遊輪出遊，讓這座海上璇宮帶您遨遊在碧藍海洋之中！

根據報導，從6月1日起入境歐盟、6月12日起入境美國，不再需要出示登機前的PCR檢測 。去年夏天，世界各地旅遊恢復運作，但因各國機場需進行檢測，因此都只能在本國境內旅遊。佳欣旅遊的旅遊達人傅鶴鳴常常被問到，是否遊客出遊興致仍受疫情 影響。他表示，大多數人並不害怕疫情，否則這一年國內旅遊不會恢復得這麼好，但因機場須進行檢測，大部分人不願買了機票、訂了團後，卻因檢測出發燒而過不了關，最終蒙受金錢損失。

傅鶴鳴分析，前年三月疫情初起時，全美死亡率（死亡人數對比確診人數）高達15%，至暑期全國盛行時降至7%，去年降至5%，現在兩年總平均率僅1.18%。新型病毒的變異傳染力雖然更強，但傷害力卻變弱，因此感染人數雖多，死亡人數卻相較疫情初期時來得少，現今的每日當天死亡率只有0.27%。

傅鶴鳴認為，經過疫情的淬煉，再加上疫苗普及施打，開放國境生活正常化是大勢所趨。在這樣的分析及認知之下，他早在去年就很有先見之明地排選了四個最好的歐洲地中海遊輪航線並提前預定，因此現在才能提供給想要出遊的遊客盡快出團且價格低廉的行程。這四個行程分別為：（一）7月16日出發的10天遊輪，從義大利 羅馬出發，造訪拿不勒斯、西西里、土耳其的以弗所、希臘的雅典、米克諾斯、聖多瑞尼；（二）8月20日出發的9天遊輪，從西班牙巴塞隆納出發，造訪帕瑪島、法國馬賽、普羅旺斯、義大利佛勞倫斯、比薩斜塔、五魚村、那不勒斯、羅馬；（三）9月26日出發的8天遊輪，行程同上，但馬賽、普羅旺斯改為法國坎城（戛納）、尼斯、蒙地卡羅；（四）12月1日出發的12天遊輪，從希臘雅典出發，造訪羅得島、土耳其以佛所、伊斯坦堡、賽浦路斯、埃及開羅、以色列耶路撒冷。

以上四個團的團費皆包括機票、遊輪、上岸遊覽、華人領隊、專車等，團費每人$3600至$4480。另外，尚未搭乘過遊輪的人，可以先嘗試搭乘從紐約出發前往巴哈馬的8天遊輪。載客5400人的22萬噸最大遊輪，包全部船上吃、喝、娛樂，團費秋季價每人$600多、暑期價每人$900多。

有關上述行程的詳細資訊及最新旅遊信息，請洽佳欣旅遊。電話：917-375-7740；地址：37-02，緬街時代商場內一樓F6A室；電郵：[email protected]。