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CenterLight Healthcare 健信醫保盛大擴業慶典

工商記者高傑文／紐約訊
CenterLight Healthcare健信醫保華埠格蘭街的綜合醫療中心，舉行盛大的擴業慶典。
CenterLight Healthcare健信醫保華埠格蘭街的綜合醫療中心，舉行盛大的擴業慶典。

CenterLight Healthcare健信醫保公司，上周四在華埠格蘭街的綜合醫療中心舉行了盛大的擴業慶典和中文名字揭牌儀式；新名字是「健信醫保」，寓意及文字俱佳，大大拉近了與華裔客人的距離。該公司專門為華裔設計的一站式健保服務，僅推出10個月就吸引近2000人參加，大受歡迎，這次華埠綜合醫療中心的擴展，希望可以更好地服務大家。

這次大型慶典有上百位醫護各界的貴賓與會，CenterLight Healthcare健信醫保公司公司主席兼行政總裁Tara Buonocore-Rut發表歡迎詞，她表示，健信醫保將以格蘭街綜合醫療中心為起點，為華埠社區55歲以上、需要長期護理服務及符合資格的人士提供一站式綜合醫療服務。

CenterLight Healthcare健信醫保主席兼行政總裁Tara Buonocore-Rut、副主席兼首席策略官Shaun Ruskin、臨床服務副總裁蒙合意Amy Mung，代表健信醫保主持擴業慶典和中文名字揭牌。紐約蔡李佛醒獅團的精彩舞獅表演將現場氣氛推至最高點，疫情之下很久沒有這種實體活動，現場賓客紛紛樂在其中。

健信醫保主席兼行政總裁Tara Buonocore-Rut衷誠地感謝華埠社區僑領、醫療同業、合作夥伴以及各界人士，於百忙之中應邀出席格蘭街綜合醫療中心的擴業典禮，包括紐約中華公所、紐約開平公所、中華總商會、聯成公所、三江公所、瑪摩利醫院、亞美醫師協會（CAIPA）、仁德醫生（Rendr Care）、美國華裔註冊護士協會、各大護理公司等。她特別感謝Justin Yu于金山先生、David Fu傅先清先生、Janice Yang楊靜妍女士、Derek Lam林子為先生、Shirley Huang黃雪麗女士、Christine Lee、David Li等致祝賀詞。

健信醫保為華埠社區55歲以上、需要長期護理服務及符合資格的人士，提供一站式綜合醫療服務，特別為華人社區設有中文免費熱線和華語服務專員，以提供更優質的醫療服務。健信醫保格蘭街綜合醫療中心位於375 Grand Street, New York, NY 10002，中心辦公時間為星期一至星期五，早上九點到晚上五點。免費中文專線：866-238-3232，辦公時間為星期一至星期五 (早上八點至晚上八點)，也可瀏覽網站：https://www.centerlighthealthcare.org。

CenterLight Healthcare健信醫保華埠格蘭街的綜合醫療中心，舉...
CenterLight Healthcare健信醫保華埠格蘭街的綜合醫療中心，舉行盛大的擴業慶典。
CenterLight Healthcare健信醫保華埠格蘭街的綜合醫療中心，舉...
CenterLight Healthcare健信醫保華埠格蘭街的綜合醫療中心，舉行盛大的擴業慶典。
主席兼行政總裁Tara Buonocore-Rut（左）和副主席兼首席策略官Sh...
主席兼行政總裁Tara Buonocore-Rut（左）和副主席兼首席策略官Shaun Ruskin（右）主持了中文名字的揭牌儀式。

醫保 華埠 華裔

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