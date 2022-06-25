愛法律師事務所吳聖洋律師 提醒意外事故發生後切莫錯過重要時間點

吳聖洋津師（左二）受聘為上海同鄉會法律顧問。

愛法律師事務所主理律師——吳聖洋律師，於2021年被《紐約法律報》(New York Law Journal)評為2021年度「上升之星」，肯定了其法律專業的能力和服務的品質。

《紐約法律報》是公佈紐約州 內法院日程和判決的權威法律日報。該報在2021年全紐約州範圍，只評選了27位40歲以下的律師；評級根據案件成功率、交易量、從業資歷、行業聲望、社會貢獻等作為重要評定標準，選出在專業領域、公益領域都具有傑出表現的律師。吳聖洋律師由於在疫情期間堅持不懈進行線上和線下法律公益服務，所以獲得此榮譽，者是對其能力的肯定。

吳律師發現，很多華裔在意外發生事故後，錯過了諮詢專業法律顧問的重要時間點，從而錯失了為自己爭取最大賠償的機會。委託人錯過了重要時間點，將大大增加索賠難度並影響賠償總額。眾所周知，在法院發起一個民事訴訟，根據不同案件類型都有不同的截止日期，這個截止日期在法律上叫做「訴訟時效」。在紐約，發生意外傷害的一般訴訟時效是3年。3年的時間聽上去很長，但在真實世界中，律師真的會接受一個3年前的意外傷害案件麼？未必。

除了法院的訴訟時效以外，在意外傷害案件中還有許多硬性或軟性的截止日期。可以先看一些紐約民事訴訟法律明確規定的例子：如果一個人發生意外，最終因這個意外傷害而死亡，那麼這類死亡案件的訴訟時效就會變成2年；如果一個人的意外傷害是由醫療事故引起的，那麼此時的訴訟時效就只有2年6個月。另外還有一些截止時間，沒有在民事訴訟法中規定，但對案件也有舉足輕重的影響。

如果已經錯過最重要的時間點，吳律師仍鼓勵受傷者在最快的時間內詢問專業意外傷害法律從業人員。在委託的案件中，吳律師接案時也有處理過車禍 案件（當時並沒有請律師幫助）；雖然案件並沒有超過訴訟時效，但車禍案件中無責任保險(No-Fault)的申請時間只有30天超過30天未提交申請，保險公司就會拒絕支付因這次車禍而引起的醫療帳單，這樣受傷者就處於一種十分尷尬的境地，因為許多醫生可能因為車禍而無法順利從紅藍卡 、白卡和健康險公司收取治療費用，而即使紅藍卡、白卡最終支付了治療費用，也還是會向最終的責任賠償金中要求償還。錯過這關鍵的30天時間點，可能就造成當事人數萬美元的損失。另外，工傷法律另有規定，發生工傷後，員工必須在30天內書面通知雇主。在傷殘或應當知道自己傷殘的2年時間內，必須提出工傷的正式申請。

吳律師接到的另外一個案件，是委託人遭遇車禍，但事後發現車輛由紐約市政府部門擁有，本以為普通的車禍由此變得複雜。紐約州法律規定，但凡狀告市政部門的案件，必須在事發90天內向市政府發出通知，給予市政府充分的調查時間。並且，狀告市政府的案件，訴訟時效會大幅收縮至1年零90天。幸虧當事人還是在90天內尋求了法律專業協助，這才保全了他起訴政府的權利。值得注意的是，最極端的情況下，如果遭受了車禍逃逸(hit-and-run)而受傷，則只有24小時的時間報警，一旦錯過，很可能出現無處索賠的情況。

此外吳律師補充：儘管醫療事故的訴訟時間是2年6個月，但醫療事故收集證據的時間非常長，大多數情況下，超過2年的案件很少有律師願意受理。再說車禍，儘管30天內找到了律師，但如果警員報告的陳詞對當事人十分不利，需要想辦法證明另一方的責任，此時就必須通過調取周圍可能的錄影等方法才行了。然而大部分監控錄影的保存時間不會超過14天，因此案件難度又增加了不少，而諸如此類的事件不時就會發生。一些案件可能通過運用法律技巧而成功保全案件不被法院駁回，但對於普通人來說，不瞭解這些截止時間無異於是將自己的索賠權利放置於一場賭局之中。

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