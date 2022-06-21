金&楊聯合律師樓資深猶太律師提醒美國入關須謹慎 提防被遣返

中美關係緊張，很多留學生 和遊客在入關的時候都遭到了各種「刁難」，有些被海關扣了現金或物品，有些被關進「小黑屋」甚至直接遣返。很多人在坐上被遣返的飛機時，甚至都還不知道到底發生了什麼。

Q：留學生涉及哪些事情會有被遣返的風險？

A：1.不好好上學，每週只上一小時的課；2.找人代為上課；3.找人代考；4.三年內轉學四五次；5.非法打工；6.入學時間比學校成立時間還早；7.學校根本不存在；8.不知道學校地址；9.上了高等物理專業的留學生，在海關的專業問答面前一問三不知(因為該學生根本沒上一天課)；10.觀看兒童色情片。

●海關扣押現金

很多留學生、商人和遊客來美時，常攜帶大額現金入境。為了避免麻煩，他們往往在入境時未如實填寫海關申報單，結果被查獲後錢款遭扣押甚至沒收。從CBP最近公佈的統計資料可以看出，攜帶超量現金未申報，導致被扣押的外籍人士中，最多的就是中國公民；而且，在美國公民中，攜帶現金未報被扣的也是以華裔為最多。

美國政府規定，入境時攜帶的現金和金融票據（包括美元或外幣現金、旅行支票 、現金匯票和可流通證券等），總額如超過1萬美元（以個人或共同旅行的家庭或團組為單位），須主動向海關申報。未如實申報者，可能被追究民事及刑事責任，包括沒收所帶的現金和金融票據。美國海關對於過海關可攜帶現金額度的規定是非常詳細的，比如一家人或同一公司的員工，若同機抵達過關的話，現金總額超過一萬就必須申報，而不是按每人一萬來計算；現金不局限於美元，而是所有幣種的總合；旅行支票、現金支票及別人開的個人支票等，也要算在這1萬美元內。

這幾年來美國的中國遊客和留學生越來越多，因此來美前一定要提前瞭解並嚴格遵守這些規定，千萬不要有「鑽空子」的僥倖心理。所有的美國海關工作人員都接受過專門訓練，他們能從眼神、動作、談話和證件中迅速識破很多「小聰明」，CBP還特別雇用了一些能說中文、廣東話等深諳中國文化的工作人員以及專門訓練出來的警犬助陣。

此外，很多華人出境時，身上攜帶大量現金，這樣也很有可能被扣押。在這種情況下，一定要在第一時間聯繫律師幫忙解決，否則如果海關長期沒有得到合理的解釋，這些現金就很難再拿回來。

律師提醒大家要注意，如果您的財產被海關扣下，您有權利在出境時索回，但如果您在很久之後才試圖索回，程式會很複雜，因此，請專業的律師幫助聯系或諮詢，是您拿回財產最快且有效的途徑。

●海關扣押貨品

除了現金之外，美國海關對進口的貨品查處也相當嚴格。美國有條例規定，美國海關不但有權扣押或罰款、沒收侵犯商標權的進口商品，還有權對進口或其它涉案當事人處以巨額民事罰款。向美國進口任何帶有假冒商標的貨物，海關不需商標所有權人的書面同意，即可以觸犯海關法律為理由，將貨物扣押、沒收。這就是說，如果假冒其他商標的貨物在通關過程中被美國海關發現，即使該商標合法權利人完全不知曉該假冒貨物入境，或雖知道但未向海關申請扣押，只要海關發現貨物存在假冒他人商標的嫌疑，即可進行扣押，而不必預先取得任何人的同意或授權。

海關扣押進口貨品的範圍很廣，包括冒牌貨以及任何海關申報不符事實的貨品，比如標籤、產品類別、產品來源地等不符合要求，或產品不符合國家安全標準而導致不能進口的這些貨品，都可以被扣押。所以，報關文件必須清楚準確！進口貨品假如有品牌、安全標籤或包裝描述等，必須先核實沒有侵權行為， 不能單靠供應商提供的文件。

在美國經營貿易的移民 ，不可避免的要和美國海關部門打交道。由於不瞭解美國的政府體系，又對美國的文化及法律不適應，常會出現一些不應該出現的失誤，從而導致政府部門的誤解，甚至導致巨額的罰款。如果您的貨品不幸遭到扣押、收到海關扣押或罰款的通知等，一定不能掉以輕心或無謂地拖延時間，盡早諮詢律師專家才是解決的良策。

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