史丹頓島唯一講中文的眼科醫生新光眼科徐露娜醫生

專業手術醫師——徐露娜博士，以僑胞熟悉的中文，為史丹頓島的眼科病患服務。

青光眼會損害視神經，對視野和視力造成不可逆的損害，只有早期診斷和治療才能挽救病人的視力。多年來，臨床眼科醫生已經積累了豐富的經驗和技能，現代的科技技術也為診斷和治療提供了極大的幫助。

史丹頓島上唯一可用中文溝通的眼科手術 專科——徐露娜醫師介紹，青光眼檢查需通過精密且特殊的眼科檢查以及醫生的臨床分析，才可對青光眼和有關類型做出正確的診斷。這不僅是提供治療方案的依據，也是隨後判斷治療效果的重要指標。檢查內容包括：1.醫生直接檢查：視力、前房角、眼底視神經；2.小型儀器檢查：眼壓、角膜厚度；3.大型儀器檢查：視野檢查、視神經計算機圖像測量（海德堡視網膜斷層掃描儀/HRT、光學相干視網膜掃描/OCT、GDX青光眼診斷儀等）。

徐博士表示，儘管青光眼對視力的傷害是永久且不可逆的，但治療可阻止或延緩青光眼的惡化，特別在早期青光眼的治療中有非常重要的意義。目前青光眼的主要治療仍以降低眼壓為主要目的，包括藥物治療等。眼藥水是控制青光眼最基本的治療方法，眼藥水種類繁多而複雜，往往需要一種或多種眼藥水聯合長期使用。有些眼藥水會引起眼睛的局部刺激和全身副作用，所以患者一定要按時滴眼藥，不可自行更改眼藥。一旦出現任何眼睛或全身的不適，請及時與眼科診所聯繫，按時複診。

為了減少眼藥或增進眼藥效果，眼科醫生會選擇激光治療。其類型有兩種：1.虹膜周邊切除術/LPI：針對閉角型青光眼，用激光在虹膜周邊切開一個小孔，以預防房水流通的阻塞。2.選擇性和非選擇性小粱成形術/SLT激光：針對開角型青光眼，用激光打開房角內的小粱組織，從而增加房水流出並降低眼壓。研究表明，SLT激光和眼藥水都是治療開角型青光眼的首選方式。

在眼壓難以控制的情況下，眼科醫生會建議手術治療，將房水改道直接引流到眼球外。方法有：1.小粱切除術：切除部分小粱組織造成引流口後，用鞏膜和結膜辦覆蓋以形成濾泡，讓引流到眼外的房水能被周圍組織吸收；優點是直接降壓，缺點是引流口易被疤痕組織堵塞。2.引流管植入術：將人工設計的引流管直接植入眼內，通過特殊擴散裝置，將房水直接引流到結膜和筋膜下，被血管吸收；引流管分為有伐木和伐木二種。3.白內障摘除術：因白內障晶體膨脹造成的窄角/閉角型青光眼，摘除白內障後，消除瞳孔阻塞和加大前房角，有助於增加房水流出並降低眼壓。4.微創傷青光眼手術(MIGS I-stent、goniotomy、Xen-gel implant等)：這種新型的青光眼治療手術有較快的恢復速度，對眼睛更加溫柔；它們作用於小粱組織，協助增加房水流出以降低眼壓。

特別提醒：青光眼治療是為了保住視野、視力，過程往往是長期和持久的。青光眼治療效果掌握在你自己的手中，醫生提供專業診斷及建議，給出處方後病患務必遵循醫囑、認真配合、按時用藥、按時複診，方能有最佳療效。新光眼科地址:11 Ralph Place, Suite 311, Staten Island, NY 10301（有免費停車場），門診時間：周一、三、四、五，其他時間請致電預約，電話：718-442-2711。