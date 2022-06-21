AAPI房地產擁有率受到歧視抵押貸款準備度以及負擔能力的影響

美亞裔不動產協會(AREAA)成員，正為改善在美亞裔和太平洋島民(AAPI)群體的生活而努力。

儘管在美亞裔 和太平洋島民是美國成長最快的種族或族裔群體，但在房地產 擁有率方面仍落後於美國平均率，而反亞裔種族主義是原因之一。這份資訊來源於在美亞裔不動產協會(AREAA)，該協會近期發布了2022年的在美亞裔狀態報告，綜合評估了AAPI群體面臨的住房趨勢和相關問題。

該報告包括一些關鍵的調查結果，比如：

•AAPI房地產擁有率為61%，而美國的平均房地產擁有率達64%；

•有過半受訪購房者和不動產專業人士稱，由於反亞裔情緒，他們對特定的鄰里區或社區感到擔心；

•有三分之一受訪購房者稱，遠離偏見和歧視是他們近期搬家的一個主要原因；

•特定市場的負擔能力驟降，導致AAPI搬入中西部和南部，三分之二的潛在AAPI購房者稱，搬到生活成本較低的區域是促成他們作出決定的最重要因素；

•聖荷西、森尼韋爾、聖塔克拉拉、洛杉磯、長灘、安那翰、舊金山、奧克蘭、柏克萊、波士頓、劍橋、牛頓以及紐約、紐華克、澤西市等，均屬於AAPI最住不起的地區；

•明尼亞波利斯、聖保羅、布隆明頓以及休士頓、伍德蘭、舒格蘭等，是AAPI最有能力負擔的兩個主要住房市場。

AREAA的報告有對每個主要市場的全面詳細分解，包括亞裔中的印度人、中國人、菲律賓人、日本人、韓國人和越南 人子群體的房地產擁有率，以及關於夏威夷原住民和太平洋島民以及在加拿大亞裔的細分情況。

在美亞裔不動產協會(AREAA)於2003年成立，是一家全國性的非營利行業組織，致力於透過擁有房產的方式改善在美亞裔和太平洋島民(AAPI)群體的生活。請瀏覽：areaa.org，瞭解更多資訊。