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新冠痊癒後或患創傷應激障礙 仁德醫生呼籲關注心理健康

工商記者衛伯承／紐約訊
新冠痊癒後或患創傷應激障礙，仁德醫生呼籲關注心理健康。
新冠痊癒後或患創傷應激障礙，仁德醫生呼籲關注心理健康。

紐約仁德醫生集團及聯合健保，近日舉辦主題為「後疫情時期如何守護心理健康」的社區健康講座。主講醫生指出，老年人和新冠患者在疫情中更易出現心理健康問題，如果心理健康狀態持續惡化，應及時就醫。

仁德醫生集團家庭科醫生洪佳指出，在新冠疫情期間，很多老人長期待在家中活動受限，會比平時更孤獨。老人不僅會產生孤獨感，還可能出現認知障礙，例如記憶力、專注力減退，再加上接收到有關疫情的各類負面信息，老年人很容易產生焦慮感。

除老年人外，新冠患者也是心理健康問題的高發人群。洪佳醫生指出，一些新冠患者，特別是重症患者，在治療期間需忍受身體的病痛、隔離的恐懼、擔心傳染家人的憂慮等，痊癒後往往都會出現創傷後應激障礙。這類病患會反復回想之前的痛苦經歷，然後產生緊張、焦慮、過度警覺等情緒。還有一些患者雖然是輕症，但也會擔心自己受到歧視，從而引發心理問題。

洪佳醫生表示，面對老人和新冠患者等心理健康問題的高發人群，親友應保持與他們的溝通交流，鼓勵他們維持規律、健康的生活狀態。如果察覺他們出現情緒低落、思維遲緩、精力減退、睡眠障礙、飲食習慣改變等情況，且這樣的情況持續了三個月以上，就應當勸其就醫；如果病人產生了自我傷害或傷害他人的念頭，則應立馬就醫。

洪佳醫生建議，民眾如出現以上症狀，可先前往家庭醫生處問診，先排除甲亢等生理疾病，再由家庭醫生轉介至心理專科醫生進行治療。欲瞭解更多仁德醫生資訊，請瀏覽網頁：http://www.rendrcare.com/zh_hk/。

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