我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

「以墨結緣，讓愛圓夢」慈善義賣展

紐約訊
詹秀蓉的「鏤空蓮花金剛經」是本次義賣的亮點之一。
詹秀蓉的「鏤空蓮花金剛經」是本次義賣的亮點之一。

為幫助華裔學子在求學路上更順遂，世界日報及大紐約區華人教育基金會舉辦「以墨結緣，讓愛圓夢」慈善義賣展。義賣期間所得，將全數捐贈給「大紐約區華人教育基金會」，作為華裔學生的大學求學獎學金，歡迎各界慷慨解囊，幫助莘莘學子。

大紐約區華人教育基金會於2004年10月成立，是全美唯一專為華裔學生而設的Dollars for Scholars®基金會，其主要宗旨是動員社區為優秀學生籌募獎學金經費。基金會亦提供不同的服務資源，包括入學、助學金資料、輔導和專業人脈以及職業發展等。基金會不僅支持學生努力實現自己的夢想，更支持他們成為對社會有意義的貢獻者。

本次慈善義賣展將展出多位知名書法家及畫家的作品，其中包含被譽為當代「書法三絕」的慈善藝術家詹秀蓉的8件作品、女書法家協會的5件作品、紐約畫廊的2件作品、鼓嘉會的2件作品、莫氏父子(莫肇生、莫里加)的2件作品、2016年大紐約區華人教育基金會獎學金得主翁嵐華的1件作品。以上作家及協會之作品，將於慈善義賣展內展出。

本次展覽受到眾多矚目的是書法家詹秀蓉的作品，她突破傳統書法窠臼，發揮想像力和創造力，獨創鏤空細字、多元材質和芒雕細字書法，被譽為「書法三絕」。詹秀蓉所捐贈義賣的八件作品中，「鏤空蓮花金剛經」因為耗費最多心血，成為此次義賣的亮點之一。「以書法弘揚佛法」是詹秀蓉藝術創作的初心，她的作品40年來秉持只捐贈義賣、不在市場公開出售的原則，一直是各方藏家競相收藏的標的。

主辦單位策劃了線上展覽，供讀者/收藏家欣賞作品及購畫；線上展覽將從即日起至7月31日，於以下網址展出：bit.ly/yimai。有興趣購畫者，可撥打：718-746-8889（分機6361），或通過電郵：[email protected]，與工作人員聯繫。

*本義賣展所得將全數捐贈予大紐約區華人教育基金會。大紐約區華人教育基金會是合法的非營利機構，義賣捐款可依法抵稅。

請掃描二維碼瀏覽慈善義賣網站。
請掃描二維碼瀏覽慈善義賣網站。

書法 教育 華人

上一則

CenterLight Healthcare 健信醫保盛大擴業慶典

下一則

新冠痊癒後或患創傷應激障礙 仁德醫生呼籲關注心理健康

延伸閱讀

紐約哈林區深夜驚傳槍擊 至少6人中彈 其中一人命危

紐約哈林區深夜驚傳槍擊 至少6人中彈 其中一人命危
布碌崙「台灣巡禮」文化節 創造商機

布碌崙「台灣巡禮」文化節 創造商機
紐約羽毛球俱樂部「NYBC」夏令營熱烈報名中

紐約羽毛球俱樂部「NYBC」夏令營熱烈報名中
歡度父親節／紐約102歲華翁 為了子女他逾半世紀未再婚

歡度父親節／紐約102歲華翁 為了子女他逾半世紀未再婚
紐約布朗士區31歲男子 涉在父親節刺傷老爸

紐約布朗士區31歲男子 涉在父親節刺傷老爸

熱門新聞

美國前不久又出現一波新冠感染潮，圖為一名女子在曼哈頓街頭接受病毒檢測。(歐新社)

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

2022-06-20 07:27
李雲昊盜取他人的失業金與銀行存款，在手機存有將紙幣當扇子的炫富照。(紐約聯邦東區檢察官辦公室提供)

百元美金當扇炫富 法拉盛華男涉盜失業金逾29萬元

2022-06-21 15:50
陳蕊(左)與李海因涉涉從事非法交易等罪名被賓州警方逮捕。(取自WTAE-TV Pittsburgh 視頻)

紐約華裔男女涉運市值逾百萬仿冒品 賓州高速路被捕

2022-06-22 15:54
紐約市長亞當斯終結警察地鐵結伴巡邏 ，稱「單打獨鬥」更高效。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

2022-06-19 07:26
法拉盛紐約美食城重開。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛紐約美食城 翻新重開

2022-06-22 07:36
佛州女貝克(Madeline Barker)11日在紐約街頭以胡椒噴霧攻擊華裔女遭捕，被控八項仇恨犯罪。(市警提供)

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

2022-06-18 12:13

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案