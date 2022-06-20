「田芳痛症理療康復中心」專業疼痛管理

「華醫康復中心」的田芳醫學博士學歷經驗豐富，以病患的康復為己任，受到廣大患者的愛戴和稱道。

位於法拉盛廣場(Flushing Plaza)的「田芳痛症理療康復中心」，由田芳醫學 博士主持，自開業以來受到廣大患者的稱讚，田芳更被中美醫師協會CAIPA評為紐約最佳華人醫生之一。中心擁有先進的電腦頸、腰牽引床、超聲波治療儀及神經肌電圖檢測儀。診所有資深針灸師技術嫺熟，理療師醫療團體為您提供全方位的診斷治療服務，歡迎有相關問題的僑胞前往諮詢或預約就診。

田芳醫學博士(Fang Tian, MD/PhD)，畢業於著名的中南大學湘雅醫學院6年制醫學系，在經過5年的奮鬥後獲得醫學科學博士，隨後進入美國國立衛生院從事博士後研究。她在美國愛因斯坦大學Montefiore醫學中心理療/康復系完成住院醫師訓練，曾任Jacobi Hospital及North Central Bronx Hospital醫院的主治醫師，現任紐約皇后區醫院(New York Hospital Queens)醫師、馬摩利醫療中心醫師，而且還是美國物理治療與康復學院院士。田醫師認為，作為一名醫生，診斷是至關重要的，醫生必須確切具體地詢問病患的病史，唯有這樣才可達到對症下藥、手到病除的效果。

田芳醫學博士表示，現代醫學的發展和人們對生活品質的追求改變了疾病治療的觀念。現代醫藥對疼痛的治療已有很大的進步，新型的消炎止痛藥物可以達到迅速的止痛效果。然而在防治疾病的同時，人們應開始關注因疾患而受損的人體功能的恢復並重享生活的樂趣。田芳醫生強調生命在於運動，對健康而言，運動也是一個兩面刃，尤其是對於老年人退行性的改變引起的疼痛，是物理康復醫學的主要任務之一。老年人的適當運動也是必不可少的，但不能過度劇烈，否則就會適得其反。在專科醫師的協助下，康復科醫師可為中老年人或慢性病患者制定運動處方，讓病人在物理治療師的指導下，開展良性的運動康復。

「華醫康復中心」物理治療包括電療、超聲波治療、遠紅外熱療、臘療、關節 與穴位注射、針灸、拔罐、推拿按摩等，這些都有助於局部功能改善。此外，關節、軟組織慢性炎症、脊柱復健、偏癱、神經肌痛、四肢無力、行動困難和各種疾病的後期康復處置，都是物理康復醫學的適應症。診所主治：頭、頸、肩、膝、手和足部疼痛及關節炎骨膠原注射、針灸治療坐骨神經痛、手腳麻痹、各種運動損傷、車禍、工傷及術後康復、中風癱瘓康復等。

田芳醫師的華醫康復中心交通便利，綜合大廈內設有中英文電子指示牌，方便患者查找。中心地址：凱辛娜大道41-61號一樓E室，（三福街與凱辛娜大道交界處，法拉盛廣場內）。諮詢與預約電話：347-438-1534、347-506-0646，接受各類醫療保險 ，無保險者優惠。