紐約羽毛球俱樂部「NYBC」夏令營熱烈報名中

參加「NYBC」紐約羽毛球俱樂部集訓的小朋友，在各大比賽中都有亮眼的表現並取得了優異的成績。

座落於皇后區法拉盛、擁有專業級設備的「NYBC」紐約羽毛球俱樂部，是紐約頗具規模及專業特色的羽球 館。「NYBC」全館鋪有專業羽球地膠，符合國際羽毛球協會比賽標準球場規格，館內寬敞明亮、通風設備良好。俱樂部內設有專業的羽球用品店，代理各類名牌球拍、球鞋、服飾等。俱樂部師資優良、陣容強大，由國家級教練吳赤兵先生親自執教。現紐約羽毛球俱樂部(NYBC)第十二屆羽毛球夏令營開始接受報名，歡迎有興趣的家長和小朋友前往參觀諮詢。

據「NYBC」紐約羽毛球俱樂部負責人吳赤兵教練介紹，羽毛球向來是亞洲人比較喜愛的運動項目。近十年來隨著大量的亞裔人口增長，北美的羽毛球風也逐漸開始盛行，為此紐約市教育局 在八年前，即2016年開始，就將羽毛球運動列入紐約市高中每年定期校際聯賽項目；其重要性和美國主流運動項目一樣，成為大學升學必備的考核之一。吳教練表示，時下許多家長抱怨家中小孩成天沉迷電玩、缺乏運動，而羽毛球不僅是一項可以提高小朋友腦力的趣味性極強的對抗式運動，還可以通過羽球的跑動來鍛煉小朋友的協調性並增強身體耐力，以達到全身心的均衡發展。

現已開始報名的紐約羽毛球俱樂部(NYBC)夏令營，到今年已是第十二屆，歷屆舉辦的夏令營都得到了小朋友和家長的熱烈支持與喜愛，因此每屆都辦得非常成功。今年第十二屆的夏令營將安排在6月27日至8月26日，為期九個星期，每天有三段時間可以選擇，學生可以根據自己的時間來安排適合的時段訓練。除此之外，NYBC還根據不同學生的實際情況來制定全年的週末訓練、下午課後訓練、一對一個性化訓練等。值得一提的是，在每年紐約市高中羽毛球賽季中，NYBC俱樂部舉辦的夏令營和冬令營對已進入校隊和準備進入校隊的同學們都提供了很大的幫助，且許多參加集訓的小朋友，在每年全美東區和北美區青少年公開賽上都有耀眼的表現，也取得了優異的成績。

NYBC俱樂部也提供成人學員的個人和集體訓練，專業教練團隊會根據學員們的不同水準來分成初級、中級、高級班，進行有效和針對性的訓練。欲瞭解更多NYBC的資訊，請撥通諮詢熱線：6462713228、6462713237。俱樂部每週7天開放，專業人員可隨時為您解答問題。NYBC俱樂部地址：132-70 34th Ave, Flushing。