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史帝文律師樓執業律師張向榮解答自行車意外等訴訟法律問題

工商記者吳瀰／紐約訊
史帝文律師樓張向榮律師(前排右一)為華裔爭取公平裁決合理意外賠償。
史帝文律師樓張向榮律師(前排右一)為華裔爭取公平裁決合理意外賠償。

在車水馬龍的繁忙紐約市，車禍事故常常發生。史帝文律師樓的執業律師張向榮，有鑑於許多華裔前往諮詢車禍事故應變案件，故以多年的法律執業經驗來提醒僑胞應注意的事項。

車禍發生時應怎樣面對才能保障自己的合法權益呢？如果你，A先生，騎自行車時發生意外事故並受傷，是否可以提出訴訟並獲得應有的賠償？答案是肯定的。當你因為他人的疏忽或失誤而蒙受傷害或損失，這就已經構成人身意外傷害，理應獲取賠償。

常見問題：

一問：沒有身份的A先生在法拉盛騎自行車時，被迎面而來的汽車撞上，因受傷必須進行肩部手術治療，請問可以獲得醫療費用的賠償嗎？

答：如A先生騎的是自行車而非電動自行車，肇事車輛的無過失汽車保險(No Fault Insurance)將會支付A先生的醫療費用。

二問：意外發生後，該如何應對？

答：1.請馬上打911報警，以便將來可以取得「警員報告」；2.拍下肇事車輛的車牌號碼，避免對方肇事逃逸；3.若傷勢較重，請搭乘救護車到醫院並留下紀錄。

三問：如外賣送貨員騎自行車送外賣時發生意外，處理方式有不同嗎？

答：由於傷者是在工作時受傷，所以屬於工傷範圍，可以控告向顧主及肇事車輛申訴、索償；針對沒有保險的受害者，可申請New York State Insurance Fund(Motor Vehicle Accident Indemnification Corporation)，用以支付醫療費用。工傷訴訟隸屬於紐約州法庭，移民或身份問題則隸屬聯邦法庭，兩者為不同的系統，所以無須擔心身份問題。

四問：如果被公共巴士撞傷，又該如何處理？

答：如果是MTA(Metropolitan Transportation Authority)Bus，需在90天內提出賠償申請(Notice of Claim)並告知紐約市政府該意外事件。

五問：如受害者被公共巴士撞傷且不幸身亡，他的家人可獲賠償嗎？

答：可以。受害者家屬可向MTA Bus Company、MTA及New York City提出起訴。

問：關於意外傷害的訴訟費用，該由誰來支付？

答：意外傷害的訴訟是不成功不收費，所以不需由受害者自己支付費用。意外發生後，盡快聯絡你的律師，尋求律師的專業意見及採取相關法律行動，法律諮詢是幫助受害者追究責任的最佳途徑。

張向榮律師(Marcus Cheung)是史帝文律師樓的執業律師，為受害者提供強而有力的法律支援，將幫助受害者獲得公平的裁決及合理的賠償作為其終生職責。張律師認為，律師是一個非常有意義的職業，可以藉由辦理一個個案件來幫受害人獲得應有的賠償，不僅為當事人帶來光明與希望，同時也是對法律尊嚴的捍衛、對公平正義的弘揚。作爲亞裔美國律師協會及紐約州出庭辯護律師協會的成員，張向榮律師持續為社區民眾服務。張律師辦公室位於曼哈頓中城及法拉盛，精辦個人意外傷亡個案，精通廣東話、國語、英語和韓語。

史帝文律師樓持有紐約及新澤西州執照，擁有30多年專業經驗，在2015至2017年被評選為北美頂尖律師。他策略周詳，精辦意外致死、醫療事故、牙醫誤診、燒傷燙傷、絆倒摔傷、疏忽事故、電梯意外、工地事故等訴訟，成功為華人爭取高額賠償，專業及仔細分析每單個案，深受肯定。該律師樓的專業團隊精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、臺語、臺山話及韓語等，提供免費諮詢服務，不成功不收費，歡迎預約面談。曼哈頓辦事處地址：曼哈頓1261百老匯1100室，預約電話：212-481-5275；布碌崙及法拉盛辦事處預約電話：718-423-0448。

車禍 法拉盛 曼哈頓

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