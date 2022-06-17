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父親節～戒煙好日子請馬上與 ASQ《華語戒煙專線》聯繫

工商記者高傑文／紐約訊

父親節很快就到了，您想過戒煙嗎？或者是否正在考慮幫助您關心的人戒煙？事實證明以下的兩件事可以提高戒煙的可能性：〔1〕設定戒煙日期，〔2〕從戒煙顧問那裡獲取幫助。

●設定戒煙日期並嘗試戒煙

研究表明，設定戒煙日期的吸煙者比沒有戒煙日期的吸煙者更有可能嘗試戒煙。加州大學聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士表示，「嘗試戒煙的次數越多，成功的機會就越大，你和你的家人朋友就可以共用健康和幸福！」

ASQ《華語戒煙專線》鼓勵父親們為維護自己和家人的健康而設定戒煙日期，並開始戒煙。父親節將是戒煙的好日子！

●在幫助下戒煙

Mayo Clinic Nicotine Dependence Center主任 J. Taylor Hays 醫生指出，過去 25 年的研究表明，那些單純靠自己意志力戒煙的人，只有大約 3% 到 5% 會成功戒煙超過六個月。換句話說，雖然有些人能夠通過這種方式戒煙，但至少 95% 的人不會。為了增加成功戒煙的機會，請考慮與戒煙顧問教練交談並獲得支持。此外，結合戒煙指導和尼古丁替代療法（NRT）如尼古丁貼片，將增加永久戒煙的機會。

●關於 ASQ《華語戒煙專線》

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心（CDC）資助。自 2012 年開始，ASQ 已經為超過 19,000 名美國亞裔社區的居民用粵語、國語、韓語和越南語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得兩週免費的戒煙貼片。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

輔導服務是由會說國、粵語的專業戒煙顧問提供的一對一電話諮詢，並協助客戶制定個人戒煙計劃。ASQ《華語戒煙專線》的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7:00am 至晚上 9:00pm （美東時間早上 10:00am 至淩晨 12:00am）。所有的資訊和談話內容將嚴格保密。

●發簡訊

除了致電ASQ《華語戒煙專線1-800-838-8917》之外，煙草使用者可以在戒煙最重要的頭幾個星期發簡訊【戒煙】到 66819，獲取 ASQ《華語戒煙專線》每天發給您的簡訊。這些簡訊為您量身定制，以便在戒煙過程中的關鍵時刻向您提供幫助。其中包括戒煙和保持戒煙的實用技巧。您也可以發簡訊提問，戒煙顧問將相應地給您回復。（如欲停止簡訊服務，請隨時發送簡訊【STOP】至 66819。您的電話運營商可能會按資訊使用率收費。）

●在線註冊

您也可以在 www.asq-chinese.org 在線註冊，註冊後將會收到我們通過電子郵件發送給您的閱讀資料。完成ASQ 的在線註冊後，戒煙顧問將與您聯繫，以查看您是否有資格獲得兩週免費的尼古丁貼片。

ASQ《華語戒煙專線》鼓勵吸煙者將父親節定為戒煙日。如果您想幫助您的父親、祖父或其他任何您關心的人戒煙，我們也歡迎您致電 ASQ《華語戒煙專線1-800-838-8917》以獲取戒煙建議！

加州大學 越南 醫學

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