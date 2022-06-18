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國家人壽發佈最新人事任命 華人Tom陶榮升業務經理

工商記者黃元苓／紐約訊
國家人壽新近拔擢TOM陶先生出任法拉盛分行業務經理，他目前正招兵買馬、擴大招聘團隊隊員中。
國家人壽新近拔擢TOM陶先生出任法拉盛分行業務經理，他目前正招兵買馬、擴大招聘團隊隊員中。

國家人壽(National Life Group，簡稱NLG)發佈了最新的人事任命，華人Tom陶榮升業務經理，今後將由他管理法拉盛分行的金融理財業務。為組建強而有力的團隊，陶經理現公開招聘有志之士加盟，共創美好未來。由陶經理招募進來的這批新進全職經紀人，該公司將提供完好福利加底薪。

Tom陶先生是資深業務經理，擅長理財金融規劃，也是保險投資的顧問。2016年，他進入金融保險理財行業，深入淺出、鉅細靡遺地向來自中國大陸的同胞解釋管理財務的風險，協助他們為家庭財務做好準備和規劃。此前，陶經理曾從事多年語言教學翻譯和移民法律研究工作，為他日後跨足金融業奠定了良好的基礎。他靠著過往從業所累積的豐厚經驗，深植人脈、廣結良緣、觸類旁通，在保險業界也已闖出名號與個人的一片天。

成立於1848年的國家人壽是美國歷史最悠久的保險公司之一，專做保險、退休、金融計劃與教育基金等方面的金融項目。該保險公司的具體產品包括儲蓄保險、臨時意外險、指數型萬能險、固定年金、各類投資、長期護理計劃、401K計劃、抵稅計劃、融資計劃以及遺產信託等。

陶經理還介紹了國家人壽的背景，他表示，該公司早年成立於美國東北角的佛蒙特州首府蒙彼利埃市(Montpelier, VT)，及至1955年又在德州的愛迪生市獲准經營西南人壽保險公司及其聯屬公司。該公司希望幫助客戶家有所護、病有所醫、老有所養，讓客戶無論是身處順境還是逆境都能高枕無憂、得到心靈上的平靜與安寧，因而特別提供客戶生活上的簡易便捷解決方案，例如：生前福利壽險，就是讓投保人在身故前就可使用的保險，這也是該公司一大旗艦產品。

屹立174年的國家人壽，在多種分門別類的評比中創下傲人成績。其在雇主資助退休計劃的固定指數型年金中，勇奪第一名冠軍；在所有提供報告的美國人壽保險公司中的個人壽險銷售額一項，得到第十一名的優良評價；在指數型萬能壽險銷售額排名上，又拿下第二的名次，令人刮目相看、不敢小覷。此外，在財務實力評級上，根據貝氏、標普與穆迪這三項權威指標，國家人壽分別取得了A+、A+與A1的頂級好評。

國家人壽法拉盛分行地址：136-18 39th Ave, #603, Flushing, NY 11354，陶經理手機：646-515-8862，電郵：[email protected]

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