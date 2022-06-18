鄧氏中醫淺談頑固性咳嗽

咳嗽是最常見的病症，患者只要一咳嗽就會說「我又受寒了」，或說「吃多了油炸、辛辣食品，上火了」，以及「吃海鮮過敏，導致了咳嗽」等。以上這些措辭固然是引起咳嗽的原因之一，但主要的原因還是人們平時貪涼受寒、穿衣少、不注意保暖。受點寒涼不打緊，但日積月累在人身上，身體長期處於亞健康狀態，自身免疫就會下降，一有風吹草動就感冒、咳嗽、喘，甚至發展成哮喘或轉變成其他疾病。俗話說病都是自己找來的，只要平時注重保暖、保養自己，就可以少病少咳嗽，甚至是不病不咳嗽；沒有因，就不會有果。

中醫認為咳嗽有內外之分，從外而入者是感六淫之外邪。風寒暑濕燥火，首先是肺受之，因肺主皮毛、主呼吸，如感受風之邪，就皮毛閉合、咳嗽、喘、惡寒。受濕咳嗽痰多而黏稠，受燥咳嗽口乾、咽乾、鼻乾，受火則咳嗽、口渴、發熱等。

五臟六腑有病都能使人咳嗽。肺咳的症狀：咳而會喘，呼吸有聲；心咳的症狀：咳則心痛、心驚；肝咳的症狀：咳則兩側脅肋下疼痛，甚至痛得不能轉側，兩脅下脹滿、易怒；脾咳的症狀：咳則右脅下痛；腎咳的症狀：咳則腰背互相牽引作痛。五臟咳嗽如日久不愈，就會傳於六腑。例如：脾咳不愈胃就受病，咳則嘔吐；肝咳不愈膽就受病，咳而嘔吐膽汁；肺咳不愈大胸受病，咳而大便失禁；心咳不愈小腸受病，咳則放屁、矢氣；腎咳不愈膀胱受病，咳而遺尿。凡是咳嗽，不論是哪一臟腑的病變，其邪必聚於胃且循著肺，導致多痰涕、面上浮腫、咳嗽氣逆。

鄧氏中醫表示，經過多年臨床發現，咳嗽、喘等大多是受了寒邪，免不了會傷寒。咳嗽常伴有症狀：惡寒、頭痛、頸背腰痛、咽喉痛癢、有異物阻塞、鼻塞、流清涕、涕色發黃、痰多、嘔吐、胸悶等。舉一個診所遇到的病例：男、22歲、學生，在五月份感冒咳嗽，放暑假回國治療無效，現咳嗽、惡寒，遇正面來風停原地咳喘幾分不能動。病人胸滿弊氣，晚咳喘難以入睡，晨起口苦口乾、鼻塞、流清涕，有時有少量黃稠涕；納可、胃腹飽脹，咽喉癢、有異物阻塞感，軟便每天一次，脈緊滑有數意，舌質淡紅、苔薄膩白潤，證屬風寒犯肺、脾胃虛寒、肝氣鬱結。治則解表，疏肝理氣、運化脾胃，自治麻黃、木蝴蝶、杏仁、細辛、桂枝、紫苑、蘇子、柴胡、半夏、厚樸、小茴香、豆蔻、藿香、生薑、甘草。進此方三劑，症狀都緩解，黃涕消失、脈緊滑軟、舌質淡紅、苔白潤；若效不改方，擊鼓再進，又服五劑，症狀基本消失，患者喜悅。在此基本上加減，又服十劑便可鞏固。

鄧氏中醫疑難雜症診所，提供免煎中藥，濃縮顆粒、開水沖服，效果與中藥飲片同樣。地址：東百老匯 90 E Broadway, #2, Manhattan，NY 10002(近F、R、B、D、L、6號地鐵 )；法拉盛 136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355。諮詢電話：917-330-3108。