我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

2022第51屆美東台灣人夏令會 紐約上州哈德遜河谷捲土重來

工商記者黃元苓／紐約訊
曾在2016美東台灣人夏令會上演講的台灣民俗專家林茂賢老師，2022年將再次受邀分享其獨到的心得與見解。
曾在2016美東台灣人夏令會上演講的台灣民俗專家林茂賢老師，2022年將再次受邀分享其獨到的心得與見解。

已舉辦50屆的美東台灣人夏令會(TAIWANESE AMERICAN CONFERENCE/EAST COAST)，因疫情中斷兩年，現又捲土重來。今年第51屆的夏令會，謹訂於6/28(周二)至7/1(周五)一連四天，在紐約上州哈德遜河谷(Hudson Valley)波吉西市(Poughkeepsie)假日酒店(Holiday Inn)舉辦，敬請鄉親踴躍參加，06/20(周一)截止報名。

主辦單位在鄉親報到的第一天下午，安排乘船遊覽哈德遜河(Hudson River)，欣賞沿途優美風光。會場所在地的波吉西市鎮附近，尚有十多處風景宜人的歷史古蹟與景色亮點，例如西點軍校(West Point)、莊嚴寺(Chuang Yen)、哈德遜河高架步道(Walkway Over the Hudson)、魔康克山村旅舍(Mohonk Mountain House)、穩得標豪宅(Vanderbilt Mansion)、法蘭克·羅斯福總統伉儷的兩處各自故居(Frank & Eleanor Roosevelt Homes)以及美國廚藝學院(Culinary Institute of America)等，適合闔家在會前會後順道出遊。

 

由於疫情關係，今年大會將同時以線上與實體兩種方式相輔相成地兼顧進行。主辦單位邀請台灣名人、政治人物與藝術家擔任視訊上講員，請他們分析介紹臺灣現況。受邀出席嘉賓包括衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、立法院委員莊瑞雄與羅致政、商研院董事長許添財、印太戰略專家劉奇峰、齊柏林文教基金會執行長萬冠麗、電影「看見台灣」製作人曾瓊瑤、美力台灣3D電影導演曲全立、「江賢二藝術園區」江賢二、建築評論家丁榮生、失智症權威醫師曹汶龍、「原聲國際學院」校長馬彼得等。此外，台灣民俗專家林茂賢老師亦將深度剖析世界第三大宗教遶境活動——大甲鎮瀾宮媽祖繞境，還有「台灣歌仔戲班劇團」藝術總監劉南芳也將發表談話，另有彭明敏教授追思紀念音樂會。僑委會現任委員長童振源將親臨現場，連同許多各行各業精英，與民眾分享專業知識。除了上述演講與音樂會之外，現場還將舉辦美東台灣人夏令會首屆「台灣電影節」，與眾同樂 。

 

以上大會舉辦地址：Holiday Inn, 2170 South Rd, Poughkeepsie, NY 12601。現場參與費用為$350/位，三晚住宿費用為$400/房，線上參加費用為$100/人，歡迎美東台灣人踴躍報名，名額有限、報名請早。有關線上報名及電影節詳情，請瀏覽網站：http://tacec.org。如有任何問題，請跟以下負責人聯絡：秘書長林雅玲(Yaling Lin)，917-359-4154，[email protected]；執行長林青萍(Jeanne Lin)，908-312-0090，[email protected]；主席張君麟(Jason Chang)，718-915-6296，[email protected]

2022第51屆美東台灣人夏令會第一天下午，將安排鄉親乘船欣賞哈德遜河風景。
2022第51屆美東台灣人夏令會第一天下午，將安排鄉親乘船欣賞哈德遜河風景。
2016年主持美東台灣人夏令會閉幕式的秘書長林雅玲(右)，仍將在2022大會上與...
2016年主持美東台灣人夏令會閉幕式的秘書長林雅玲(右)，仍將在2022大會上與其他負責人一起恭迎嘉賓。

電影 疫情 紐約上州

上一則

姚江林、梁衛文醫生妙手仁心 診所重視防疫 患者就醫無憂

下一則

因疫停辦兩年 「美東台灣人夏令會」28日回歸

延伸閱讀

紐約周邊遊 來場夢幻古堡之旅

紐約周邊遊 來場夢幻古堡之旅
去年38%車禍死亡者未繫安全帶 新州將加強取締

去年38%車禍死亡者未繫安全帶 新州將加強取締
戴加多明就任副州長

戴加多明就任副州長
紐約威郡幽靈蟲出沒 兒童常遇襲

紐約威郡幽靈蟲出沒 兒童常遇襲
荷蘭隧道路段拓寬 環團反對 批工程違反墨菲州長減排行政令

荷蘭隧道路段拓寬 環團反對 批工程違反墨菲州長減排行政令

熱門新聞

紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
華裔V女士(左)在福壽老人中心的座談會上分享她受子女家暴的經歷。(記者牟蘭/攝影)

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

2022-06-16 02:30
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35
烏別拉作案時的影像。(警方提供)

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

2022-06-12 21:08
女子周末在雀兒喜連續以胡椒噴霧攻擊現場亞裔，更大喊「滾回你的國家」。(市警提供)

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

2022-06-14 16:07

超人氣

更多 >
我們能裝死嗎？猶他州一家5口山上健行 卻遇黑熊尾隨

我們能裝死嗎？猶他州一家5口山上健行 卻遇黑熊尾隨
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
找毒品涉殺紐約華男 嫌犯開庭無悔意 死者親友：無妄之災

找毒品涉殺紐約華男 嫌犯開庭無悔意 死者親友：無妄之災
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍