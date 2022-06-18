2022第51屆美東台灣人夏令會 紐約上州哈德遜河谷捲土重來

曾在2016美東台灣人夏令會上演講的台灣民俗專家林茂賢老師，2022年將再次受邀分享其獨到的心得與見解。

已舉辦50屆的美東台灣人夏令會(TAIWANESE AMERICAN CONFERENCE/EAST COAST)，因疫情 中斷兩年，現又捲土重來。今年第51屆的夏令會，謹訂於6/28(周二)至7/1(周五)一連四天，在紐約上州 哈德遜河谷(Hudson Valley)波吉西市(Poughkeepsie)假日酒店(Holiday Inn)舉辦，敬請鄉親踴躍參加，06/20(周一)截止報名。

主辦單位在鄉親報到的第一天下午，安排乘船遊覽哈德遜河(Hudson River)，欣賞沿途優美風光。會場所在地的波吉西市鎮附近，尚有十多處風景宜人的歷史古蹟與景色亮點，例如西點軍校(West Point)、莊嚴寺(Chuang Yen)、哈德遜河高架步道(Walkway Over the Hudson)、魔康克山村旅舍(Mohonk Mountain House)、穩得標豪宅(Vanderbilt Mansion)、法蘭克·羅斯福總統伉儷的兩處各自故居(Frank & Eleanor Roosevelt Homes)以及美國廚藝學院(Culinary Institute of America)等，適合闔家在會前會後順道出遊。

由於疫情關係，今年大會將同時以線上與實體兩種方式相輔相成地兼顧進行。主辦單位邀請台灣名人、政治人物與藝術家擔任視訊上講員，請他們分析介紹臺灣現況。受邀出席嘉賓包括衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、立法院委員莊瑞雄與羅致政、商研院董事長許添財、印太戰略專家劉奇峰、齊柏林文教基金會執行長萬冠麗、電影 「看見台灣」製作人曾瓊瑤、美力台灣3D電影導演曲全立、「江賢二藝術園區」江賢二、建築評論家丁榮生、失智症權威醫師曹汶龍、「原聲國際學院」校長馬彼得等。此外，台灣民俗專家林茂賢老師亦將深度剖析世界第三大宗教遶境活動——大甲鎮瀾宮媽祖繞境，還有「台灣歌仔戲班劇團」藝術總監劉南芳也將發表談話，另有彭明敏教授追思紀念音樂會。僑委會現任委員長童振源將親臨現場，連同許多各行各業精英，與民眾分享專業知識。除了上述演講與音樂會之外，現場還將舉辦美東台灣人夏令會首屆「台灣電影節」，與眾同樂 。

以上大會舉辦地址：Holiday Inn, 2170 South Rd, Poughkeepsie, NY 12601。現場參與費用為$350/位，三晚住宿費用為$400/房，線上參加費用為$100/人，歡迎美東台灣人踴躍報名，名額有限、報名請早。有關線上報名及電影節詳情，請瀏覽網站：http://tacec.org。如有任何問題，請跟以下負責人聯絡：秘書長林雅玲(Yaling Lin)，917-359-4154，[email protected]；執行長林青萍(Jeanne Lin)，908-312-0090，[email protected]；主席張君麟(Jason Chang)，718-915-6296，[email protected]。