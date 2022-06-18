姚江林、梁衛文醫生妙手仁心 診所重視防疫 患者就醫無憂

「仁康綜合醫療中心」是集各科系於一體的醫療中心，可為僑胞提供全方位的醫療服務。

成立20多年的「仁康綜合醫療中心」，是一家同時設立在法拉盛 和長島 兩地、醫療設備完善的大型診所。醫療中心醫師陣容強大，由經驗豐富的姚江林醫生、梁衛文女醫生領軍，會同孫宇醫生及多位醫生助理，多年來積極地服務社區，為僑胞解除各種疑難雜症。醫療中心的醫師們精通國、粵、英語及其他地方方言，歡迎有需要醫療服務的僑胞電話預約。

由資歷深厚的姚江林醫生、梁衛文女醫生主理的「仁康綜合醫療中心」醫德仁心，在疫情最嚴重期間仍照常開診，通過電話問診、視訊問診等方式為僑胞解急解難，受到社區僑胞的廣泛好評。現在診所已全面開診，候診區乾淨整潔，清潔人員每天定時消毒診所每個角落，晚上下班後再用紫外燈照射各個診室、候診室、辦公室消毒，以確保乾淨安全無虞。診所員工配合政府的指導，每天監測健康指標，做到病人和診所員工都放心。

法拉盛診所有七千尺大型空間，長島診所有三千尺，兩個診所均設有腸胃鏡檢查中心，有專業的麻醉師和護士團隊協助，先進新穎的醫療器材足以配合各科診斷的需要。以往僑胞前往單一專科門診需浪費許多時間與金錢來回奔波，各專科醫生之間也缺乏協調，對病情不易有一致的解釋和交代，現在「仁康醫療服務中心」四位專科醫師除了能提供精湛的專業服務外，更能彼此協調一致、密切配合診療過程，盡快讓患者全面康復。

「仁康醫療服務中心」的姚江林醫生畢業於紐約州立大學醫學院，曾任長島猶太 醫院肝臟專科主任，現任北岸大學醫院長島猶太醫院的肝、膽、腸胃專科醫生；姚醫生對肝炎、肝硬化、胃潰瘍、結腸腫瘤的診治有多年豐富經驗。梁衛文女醫生主治內科和婦女保健，現任長島猶太醫院和北岸大學醫院主治醫生，曾在長島East Meadow和Plainview行醫多年；梁醫生擅長診治青少年、婦女病患及老年病人的各種常見病及疑難雜症。

「仁康綜合醫療中心」是集各科系於一體的醫療中心，可為僑胞提供全方位的醫療服務，歡迎有需要的僑胞電話預約。長島新診所位於：1880 East Jericho Turnpike, Huntington, NY 11743，電話：631-629-4628；法拉盛診所位於：136-33 37th Avenue, 7樓, Flushing, NY 11354，電話：718-321-3262。