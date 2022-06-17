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世界日報6/13至6/19舉辦「以墨結緣，讓愛圓夢」慈善義賣展

紐約訊
詹秀蓉的「鏤空蓮花金剛經」是本次義賣的亮點之一。
詹秀蓉的「鏤空蓮花金剛經」是本次義賣的亮點之一。

為幫助華裔學子在求學路上更順遂，世界日報及大紐約區華人教育基金會將於2022年6月13日至19日，在世界日報三樓文化藝廊，舉辦「以墨結緣，讓愛圓夢」慈善義賣展。義賣期間所得，將全數捐贈給「大紐約區華人教育基金會」，作為華裔學生的大學求學獎學金，歡迎各界慷慨解囊，幫助莘莘學子。

大紐約區華人教育基金會於2004年10月成立，是全美唯一專為華裔學生而設的Dollars for Scholars®基金會，其主要宗旨是動員社區為優秀學生籌募獎學金經費。基金會亦提供不同的服務資源，包括入學、助學金資料、輔導和專業人脈以及職業發展等。基金會不僅支持學生努力實現自己的夢想，更支持他們成為對社會有意義的貢獻者。

本次慈善義賣展將展出多位知名書法家及畫家的作品，其中包含被譽為當代「書法三絕」的慈善藝術家詹秀蓉的8件作品、女書法家協會的5件作品、紐約畫廊的2件作品、鼓嘉會的2件作品、莫氏父子(莫肇生、莫里加)的2件作品、2016年大紐約區華人教育基金會獎學金得主翁嵐華的1件作品。以上作家及協會之作品，將於慈善義賣展內展出。

本次展覽受到眾多矚目的是書法家詹秀蓉的作品，她突破傳統書法窠臼，發揮想像力和創造力，獨創鏤空細字、多元材質和芒雕細字書法，被譽為「書法三絕」。詹秀蓉所捐贈義賣的八件作品中，「鏤空蓮花金剛經」因為耗費最多心血，成為此次義賣的亮點之一。「以書法弘揚佛法」是詹秀蓉藝術創作的初心，她的作品40年來秉持只捐贈義賣、不在市場公開出售的原則，一直是各方藏家競相收藏的標的。

除實體展覽外，主辦單位也策劃線上展覽，讓無法至實體展覽的讀者/收藏家有另一個管道來欣賞作品及購畫。線上展覽將從即日起至7月31日，於以下網址展出：bit.ly/yimai。有興趣購畫者，可撥打：718-746-8889（分機6361），或通過電郵：[email protected]，與工作人員聯繫。

*本義賣展所得將全數捐贈予大紐約區華人教育基金會。大紐約區華人教育基金會是合法的非營利機構，義賣捐款可依法抵稅。

請掃描二維碼瀏覽慈善義賣網站。
請掃描二維碼瀏覽慈善義賣網站。

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