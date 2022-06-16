銘傳大學美東校友會第30屆年會新舊任會長交接 薪火相傳

銘傳大學美東校友會第30屆年會嘉賓雲集。

銘傳大學美東校友會於日前6月11日下午6時，舉行第30屆年會及新舊會長交接典禮。中華民國 駐紐約臺北経濟文化辦事處陳珮瑩公使蒞臨監交，國會議員孟昭文、紐約州 議員Edward C. Braunstein、紐約市 議員黃敏儀Sandra Ung等，親頒感謝狀給卸任會長高麗卿及新任會長婁筱儀，感謝她們領導美東銘傳校友會為社區服務做出的貢獻；華僑文教中心陳永豊主任致辭勉勵。

當晚席開20桌，出席貴賓及銘傳歷屆會長及校友等有約200餘人，場面熱烈溫馨。晚宴於18:30準時開始，褚月梅擔任大會司儀，卸任會長高麗卿致辭歡迎並期許校友會邁向新的里程碑。新任會長婁筱儀表示，她將繼續保持銘傳薪火相傳的精神，帶領團隊精誠團結、合作無間，推動會務蓬勃發展。

節目由陳美詩、明建華、蔣汝蘋輪流主持。銘傳理事傾力表演的開場特別節目「華麗旗袍舞蹈秀」驚艶全場，迎賓舞「東方神韻風情萬種」展示了中國女性含蓄兼嫵媚之美，叫好叫座。在載歌載舞的歡娛氣氛中，所有與會嘉賓與銘傳校友會共同歡慶30歲生日。晚宴上還播放了美東銘傳校友會30年活動成長的回顧影片，並發放了第30屆會刊一冊。來賓及校友捐贈累計高達$7500，同時幸運抽獎亦是節目的另一高潮。整個晚宴賓主盡歡，最終於晚間22:30，在銘傳全體理事合唱「感恩的心」中圓滿結束。