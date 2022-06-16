KEC Academy 全新暑期文書訓練營招生

眾所周知，大學名校的申請是一項非常複雜的系統工程，需要學生在各個方面精心準備，才能在眾多的競爭者中脫穎而出。有鑑於此，KEC Academy提供暑期文書訓練營課程，幫助學子在申請大學的文書撰寫上脫穎而出，獲得招生 官的青睞。

大學申請文書的撰寫是整個申請過程中非常重要的一環，構思巧妙、文采出眾的文書會幫助學生們讓招生官另眼相看。2022-2023申請季Common App .的七個主題已經公佈，Commo App.的文書是所有文書中最重要的一篇，是申請過程中和招生官交流的唯一機會，也是向招生官展示自己個性的最好機會，寫好這個文書對於進入大學有著舉足輕重的作用。

為幫助同學們瞭解Common App.文書的要點以及寫作技巧，KEC Academy有幸請到寫作名師Dr. Jeffrey指導同學們對大學申請文書進行全面的介紹和瞭解。Dr. Jeffrey畢業於耶魯大學，並在加州大學伯克利取得博士學位，對名校的申請以及學校看重的特質有切身的體會和獨一無二的見解。

KEC Academy暑期文書訓練營課程內容包括：

1. 兩期文書營將涵蓋Common App.文書問題中的每一個主題；

2. 為每個問題類型分析一篇範文；

3. 在老師的帶領下，一起進行頭腦風暴；

4. 老師在課堂上點評學生的文書作業並給出有建議性的回饋，歡迎高中同學參加。

上課時間：

第一期：6/14-7/12，每週二下午4:00-5:30或5:45-7:15；

第二期：7/19-8/16，每週二下午4:00-5:30或5:45-7:15。

KEC Academy也歡迎同學們參加其他豐富多彩的暑期課程，包括Jeffrey老師親自授課的紐約時報 寫作競賽、SAT/ACT衝刺班、經典文學預修、各門學科AP預修課（微積分、物理1、化學、生物、心理學、美國歷史、英文語言、電腦A、統計）、5-9年級英文字彙/閱讀/寫作/數學、K-5年級的中文/英文/數學快樂夏令營。

其中紐約時報寫作競賽、SAT/ACT衝刺班、經典文學預修、各門學科AP預修課，對高中生的整體規劃極為重要，會幫助同學們打造完整且令人印象深刻的申請材料。

所有課程現已開始接受報名，Jeffrey老師的課程均為小班授課，僅有少量空位，請大家抓緊時間。KEC Academy網址：www.kec-academy.org/register，電話：732-200-5850。